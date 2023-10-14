«التخبيب» آفة تعمّق الفرقة بين أفراد المجتمع

حذر مختصون في العلاقات الأسرية من إحدى الآفات الاجتماعية التي تتسبب في تدمير الأسر أحياناً وهي ما تسمى بـ((التخبيب)) وهو إفساد المرأة على زوجها أو العكس، والتي يفعلها بعض الناس وربما يجهلون خطورتها لإفساد صفو العلاقة الزوجية التي تعد أساس سعادة واستقرار الأسرة بأكملها، متجاهلين أن هذا الفعل اللاأخلاقي محرم بالقرآن والسنة، ومطرود صاحبه من رحمة الله.

وأرجع علماء دين ومحامون واختصاصيو علم نفس واجتماع، أغلب حالات الطلاق في المجتمع، والفرقة بين أفراد العائلة، إلى آفة ((التخبيب))، التي اعتبروها ((فيروساً)) من فيروسات العلاقة الزوجية، وواحداً من الأسباب الرئيسية للفرقة بين الأفراد وتدمير البيوت وتشتت الأسر.

وقالوا لـ((البيان)) إن المخببين يرفعون لواء الفرقة لإفساد مثل هذه العلاقات بين الزوج وزوجته أو بين أفراد الأسرة، على الرغم من تحريم الشريعة الإسلامية الإفساد بين الزوجين بشكل خاص وبين الناس بشكل عام وإيقاع العداوة والفرقة بينهما، مقدمين حلولاً لمعالجة هذه الآفة المجتمعية، والحكم الشرعي والقانوني في مرتكبها، مؤكدين أن ثمة 5 أسباب رئيسية لها هي:

الرغبة في السيطرة والتحكم، الحسد والغيرة، الفشل الفردي، سوء التربية ونمط الحياة السلبي.

تعزيز الوعي

وأكد الدكتور عبدالله موسى مستشار الوعظ والإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي خبير التحكيم الأسري بمحاكم دبي ومستشار أسري في جمعية النهضة النسائية، على ضرورة معالجة هذه الآفة عبر تعزيز الوعي والنصح والإرشاد لأفراد المجتمع من خلال خطب الجمعة أو الندوات والمحاضرات بخطورة وتحريم التخبيب.

وقال إن الإفساد بين أي طرفين مرض مجتمعي خطير محرم بالقرآن والسن، وأضاف أن هناك الكثير من العلاقات التي تم تدميرها بسبب التخبيب بين الزوجين سواء من ذويهما أو من أصدقائهما أو المحيطين بهما.

وذكر حالة أدت لجريمة قتل، وبدأت القصة حين دب خلاف بسيط بين زوجين كانا يعيشان حياة هنيئة تتمتع بعلاقات طيبة بين الطرفين وبين ذوي كل منهما، إلا أن النقاش احتد ذات يوم بينهما ولأن الشيطان يكون حاضراً ومتأهباً في مثل هذه المواقف فجعل الزوج يخطئ في حق أهل زوجته بكلمة.

وذكر أن الزوجة نقلت هذه الكلمة لأهلها وخببت بينهم وبين زوجها من دون قصد في ساعة غضب، فذهب الأخ لزوج أخته واحتد النقاش بينهما ووصل إلى حد التطاول باليد، وقام النسيب بتسديد ضربة مميتة لزوج أخته، وحكم عليه بالقصاص وأصبحت الزوجة أرملة، وكل ذلك بسبب التخبيب غير المقصود.

شر عظيم

من ناحيته قال الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي مستشار أول بإدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: ((من الأمور التي لها ضرر عظيم على مختلف الجوانب في الحياة هي آفة التخبيب.

ولكم أن تتصوروا شناعة الأمر خاصة بين الزوجين، ففي بعض الأحوال قد يبدر من الزوجة خطأ يستدعي غضب الزوج فيبادر بمشاورة بعض زملائه فيشير عليه بما يهدم أسرته، وقد ينقاد الزوج لهذه المشورة بسبب شدة الغضب والانفعال.

وأضاف: يجب الحذر من المخببين والانتباه لمكرهم وشرورهم، ففي الحديث الصحيح: ((من أفسد امرأة على زوجها فليس منا))، وفي بعض المجالس يقوم أحدهم بهذا الدور محرضاً الرجال على النساء وبعضهن عند النساء تقوم بهذا العمل فتحرض المرأة على زوجها وتطور هذا النوع من التخبيب فأصبح موجوداً في مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي للأسف الشديد.

إفساد الحياة

وذكر المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر حالات تسبب فيها التخبيب إلى إفساد الحياة بين الزوجين حتى وصلت إلى الطلاق، ومنها حالة طلبت الخلع بسبب عدم مقدرة زوجها على الإنفاق بالقدر الذي كانت تجده في بيت ذويها.

حيث إنها من عائلة ميسورة بينما يعاني زوجها من قلة ذات اليد، وإمعاناً في إقناعها يوحي لها بأنها ابنة عائلة مرموقة وأنها مازالت صغيرة وستتزوج مرة أخرى بمجرد أن تحصل على الطلاق لأن ألفاً يتمنونها على حد تعبيرهم. ‏

وأضاف أن هذه الزوجة حصلت بالفعل على الطلاق وما زالت تنتظر الزوج الذي تحلم به منذ ما يقارب العشرين عاماً، حيث أصبح عمرها اليوم 45 عاماً، بينما تزوج طليقها ورزق بأبناء من زوجته الجديدة وترقى في عمله وتحسنت ظروفه.

وذكر بن حيدر حالة أخرى لزوجة كانت تعاني من إدمان زوجها للخمر ورغم ذلك صبرت عليه ولم تطلب الطلاق، وفي ذات الوقت تنفس عما بداخلها عن طريق التخبيب لجارتها على الرغم من أن زوجها يتقي الله ويرعى حقوق أولاده إلا أنها تنصحها بطلب الطلاق للحصول على حريتها، لشعورها بالغيرة والحسد من جارتها ذات الوضع العائلي المستقر، مشيراً إلى أن جارتها وللأسف الشديد انصاعت لنصيحتها وكادت تفقد بيتها وحياتها.

مات قهراً

أما الحالة الثالثة فهي لزوجة، وفر لها زوجها مسكناً وأغدق عليها وعلى أطفاله الستة من ماله حتى أنه كان يغير لها السيارة الخاصة بها كل عامين، على الرغم من أنها لا تعمل، وألحق أبناءه جميعهم في مدارس خاصة، ولم يكتفِ بذلك بل اشترى لهم شقة في لندن.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك كله إلا أنها طلبت الطلاق منه وعللت ذلك بأنه غير رومانسي بحسب ما خببت لها صديقة بذلك، فلم يتردد الزوج الذي لم يدخر وسعاً لإسعادها في تنفيذ طلبها دون تردد لما أصابه من قهر للنفس، بل أنه باع كل ما يملك وهاجر إلى دولة أخرى وتركها وأبناءه تبحث عن من يسد نفقاتهم.

تشويه العلاقات

من ناحيته أوضح علي مصبح ضاحي، المحامي والمستشار القانوني، أنه تلقى العديد من القضايا سواء الأسرية أو الاجتماعية التي اتضح أن سببها آفة التخبيب، حيث تم كشفها وعقد الصلح بين أطرافها في عدد منها بينما مضت الأخرى إلى ما لا يحمد عقباه.

وأفاد أن قانون العقوبات الاتحادي ينص على أن ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء)).

الأجدر والأكفأ

من جهتها قالت ناعمة الشامسي مستشارة أسرية وزوجية ونفسية أن ظاهرة التخبيب تمتد إلى محيط العلاقات في العمل، حيث يلجأ المخبب إلى الحديث عن آخرين بغير الحقيقة مثل أنهم لا يساعدونه في مهام العمل أو أنهم كسالى ليظهر أنه الأكفأ والأجدر بالوظيفة، وقالت إن العاقل هو من يغلق أذنيه للمفسد، مع ضرورة تعزيز الوعي الديني في المجتمع.

آثار سلبية على النفس

وقال الدكتور محمد علي النجفي الخبير النفسي بدبي إن هناك 5 أسباب رئيسية للتخبيب وهي: الرغبة في السيطرة والتحكم، الحسد والغيرة، الفشل الفردي، سوء التربية، نمط الحياة السلبي.

وحول العواقب النفسية والاجتماعية للتخبيب أكد النجفي أنها تترك آثاراً سلبية، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، فالنتائج النفسية لهذا الفعل تؤثر بشكل كبير على صحة الشخص النفسية وتؤدي إلى الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق وحتى الانفصام الذاتي.

وهذه العواقب تمتد إلى الأطفال أيضاً، حيث ينعكس الجو المشحون بالتخبيب عليهم ويؤثر في تكوين شخصياتهم فيكتسبون مراجع سلبية للحياة الزوجية في مرحلة مبكرة من حياتهم ويتأثر المستقبل الزوجي لديهم.

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