الإمارات تحيي اليوم العالمي للعصا البيضاء بتمكين المكفوفين

تحتفل الإمارات اليوم، باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي يصادف الـ 15 من أكتوبر من كل عام، حيث تشارك العالم الاحتفاء بتلك المناسبة لتعزز من دور أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية في عملية البناء والتطوير - تماشياً - مع سياستها في تمكين أصحاب الهمم.

والتي أولتهم كل عناية واهتمام، وأوجدت من أجلهم التشريعات التي تكاملت مع أفضل سبل الرعاية والدمج والتمكين عالمياً، ويأتي الاحتفال بالعصا البيضاء للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، وأهمية العصا البيضاء التي تعتبر رمزاً لاستقلالية الكفيف وقدرته على التنقل آمناً معتمداً على ذاته، كما يعكس جهود المؤسسات المعنية على مستوى الدولة، والتي تحرص على توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الهمم.

وأكدد عدد من المكفوفين، أن الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء، جاء ليعرف بحقوق المكفوفين والتذكير بها لكافة شرائح المجتمع، وسط اهتمام كبير ومتواصل من القيادة الرشيدة للدولة والتي – دائماً – ما توفر كافة المعينات لأصحاب الهمم – خصوصاً – المكفوفين، كما تهدف المناسبة إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، والتعرف على رسالة العصا البيضاء.

وأن يعطوا مستخدميها المزيد من الاهتمام والعناية لتأمين سلامتهم وثقتهم بأنفسهم وراحة بالهم، واستثمار هذه الفرصة في المزيد من تعليم الراكبين والمشاة أن يحيطوا العصا البيضاء ومن يستعملها بالاحترام والتقدير.

رمز

أكد أحمد يعقوب، رئيس اللجنة الاجتماعية بجمعية الإمارات لرعاية المكفوفين بالشارقة، أن هناك أسباباً عدة تدفع أصحاب العصا البيضاء لاستخدامها، أبرزها أنها رمز بأن حاملها كفيف، ومن ثم فإن حملها يسهل العديد من المهام أمام المكفوف بمجرد رؤيته من بعيد.

كما أن الاحتفاء بتلك المناسبة عالمياً، يأتي للتعريف بأهمية العصا البيضاء، وأنواعها، فهي نوعان، بيضاء كاملة تعني أن حاملها مكفوف، والأخرى ملونة، فتدل على أن حاملها مزدوج الإعاقة، لافتاً إلى أن الإمارات وفرت كافة المعينات للمكفوفين من أصحاب الهمم، وأولتهم كل عناية واهتمام، وأوجدت من أجلهم التشريعات التي تكاملت مع أفضل سبل الرعاية والدمج والتمكين عالمياً، كما هيأت لهم الطرق، والتنقل في المجمعات التجارية وخلافه من التسهيلات.

حرص

ويقول محمد الغفلي ناشط في مجال أصحاب الهمم، إن الإمارات تحرص وقيادتها على إيلاء جل اهتمامها بأصحاب الهمم من خلال دعمهم في شتى المجالات، عبر كفل حقوقهم المكفولة من تشريعات وسياسات وطنية، مبيناً أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يعد احتفاء بفئة ذوي الإعاقات البصرية.

ونافذة لتذكير اهتمام المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام بتلك الفئة، من خلال مشاركتهم في مسيرة العصا البيضاء التي تنظمها مختلف الجهات، ودعم موظفيها والاحتفاء بمنجزاتهم، إضافة إلى تنظيم العديد من الجلسات الحوارية والتوعوية المجتمعية، التي تبرز تحديات المكفوفين وقضاياهم والتوقف عند احتياجاتهم وتذليل المعوقات التي تواجههم، من تهيئة المباني والمرافق العامة، وتوفير التطبيقات الذكية التي يستخدمونها.

تشجيع

ويقول محمد غريب الحوسني، إن اليوم العالمي للعصا البيضاء، يهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدامها كوسيلة للتحرك، وتهدف الاحتفالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، وإبراز المعوقات الاجتماعية التي يواجهها الكفيف.

لافتاً إلى أنه لا بد من استغلال تلك المناسبة لتعزيز الثقة بقدرات أصحاب الهمم المكفوفين، وحقهم في الحصول على كل الخدمات أسوة بباقي فئات المجتمع، وتسليط الضوء على هذه الحقوق في مناسبة ارتكزت على واحد من حقوقهم في التعرف عليهم واحترام حقهم في التنقل.

وهذا هو الدافع الذي يتجدد كل سنة للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، مبيناً أن الإمارات وفرت العديد من الإمكانات والخدمات للمكفوفين، حيث عملت على دمجهم في المجتمع، في المدارس والجامعات، وهيأت لهم الكتب بلغة برايل، الأمر الذي ساهم في تلقيهم شتى أنواع العلوم، وبالتالي إكمال الدراسة الجامعية والتخرج.

مسيرة

تنظم جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، عصر (اليوم )، مسيرة العصا البيضاء، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لها، حيث ستقام الاحتفالية بكورنيش بحيرة خالد، من أمام القهوة الشعبية عند الرابعة والنصف عصراً، حيث دعت الجمعية كافة شرائح المجتمع إلى المشاركة في تلك المسيرة، فهي تؤكد دوماً أن عطاء أصحاب الهمم وإسهاماتهم في النهوض بمجتمعهم واضحة للعيان، وتمثل نماذج حية للتميز والإبداع وتحدي الإعاقة.

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