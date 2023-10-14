ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان والدة عبد الله الطابور

أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة، في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة، على جثمان المغفور لها، والدة الدكتور عبد الله علي الطابور.

وتقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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