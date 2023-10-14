ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان والدة عبد الله الطابور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة، في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة، على جثمان المغفور لها، والدة الدكتور عبد الله علي الطابور.
وتقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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