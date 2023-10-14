المصارف الأمريكية: الأكبر ما زال الأفضل

أكدت أكبر البنوك الأمريكية أنها تسجل أداء جيداً، فما زالت الأعمال وكذا المستهلكون يواصلون الإنفاق والاقتراض، حتى ولو ظلت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً. وتمكنت بنوك جيه بي مورغان شيس وسيتي جروب وويل فارغو من تحصيل رسوم أعلى على القروض فيما زادت مدفوعاتها على الودائع بشكل أبطأ.

وجنى المقرضون الثلاثة ما إجماليه 49 مليار دولار من صافي الدخل من الفوائد خلال الربع الثالث، وهو مبلغ يزيد بنسبة 29 % على أساس سنوي. وبالنسبة لبنك جيه بي مورغان، فقد كانت الزيادة في حسابات القروض كافية على نحو يوازن الضعف الذي عانى منه البنك في خدماته المصرفية التجارية والاستثمارية. كما ارتفع صافي الدخل بما يزيد على الثلث. وفيما يخص بنك ويلز فارغو، فقد حقق قفزة بنسبة 60 %. أما سيتي بنك، فقد سجل زيادة متواضعة لم تتجاوز 2 % على أساس سنوي.

لكن هذه المرونة من جانب البنوك الثلاثة الكبرى قد تنذر بالسوء للبنوك الإقليمية الأصغر في الولايات المتحدة، فالأخيرة واصلت فقدان العملاء والودائع لصالح المصارف الكبرى المنافسة. وعلى سبيل المثال، فقد هبط مؤشر كيه بي دبليو (إندكس) للبنوك الإقليمية نحو 1 % الجمعة، فيما شهدت أسهم جيه بي موغان وويلز فارغو وسيتي بنك ارتفاعات بين 2.4 %- 3.4 %.

رغم ذلك، فإنه حتى بين كبرى المصارف، تتوالى الإشارات بأن القفزة التي شهدها صافي الدخل من الفوائد لا تتصف بالاستدامة، فالمستهلكون باتوا أكثر حذراً وحرصاً. كما أن كلفة التمويل تتصاعد، وهو ما سيكبح نمو هامش صافي الفائدة. وارتفعت تكاليف الفائدة بنسبة 170 % لدى بنك جيه بي مورغان على أساس سنوي، حتى رغم تراجع إجمالي الودائع بنسبة 1 %. كما شهد بنكا وويلز فارغو وسيتي انخفاضاً للودائع بنسبة 3 % على أساس سنوي.

من بين المصارف الثلاثة، يبدو أن سيتي بنك هو من يجد مساحة حركة أضيق فيما يتعلق الأمر بتكاليف التمويل، فـ15 % فقط من الودائع الأمريكية بالبنك هي حسابات بدون فائدة. وهذه الودائع التي تمثل المصدر الأرخص للتمويل لدى البنوك، شهدت تراجعاً بنسبة 5 % بين الربعين الثاني والثالث. وبالنسبة بنك جيه بي مورغان، انخفضت هذه الودائع بنسبة 1 % بين الربعين الثاني والثالث لكنها تمثل حوالي ثلث إجمالي الودائع الأمريكية لدى البنك. ولعل الميزانية العمومية القوية لبنك جيه بي مورغان ونموذجه المتنوع للأعمال هما ما يفسر سبب مواصلة سهم البنك التداول بسعر مرتفع مقارنة بالمصارف الأخرى، على أساس السعر مقابل القيمة الاسمية.

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