«النقد» للظروف الطارئة فقط

الكاتب مدير سابق لمحافظ استثمارية

قال الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، منذ أيام في بودكاست ((موني كلينيك))، الذي تقدمه ((فايننشال تايمز))، إنه أعاد تخصيص قدر من أمواله من الأسهم إلى ((النقد)). كذلك، يعتقد مدير صندوق التحوط فاحش الثراء، راي داليو، أن تعويذته القديمة التي لطالما تمسّك بها بأن ((النقد هراء))، لم تعد صحيحة وصالحة.

وكما هي الحال دائماً، فقد قام الأثرياء بهذه الخطوة قبل اختفائهم في جزيرة إبيزا، أو منتجعات هامبتونز لقضاء عطلة الصيف.

وخَلص استطلاع أجرته ((سي إن بي سي)) في يونيو، وشمل أُسراً أمريكية تتمتع بأصول قابلة للاستثمار تزيد على مليون جنيه إسترليني، إلى أن النقد يشكّل ربع محافظهم الاستثمارية. ويتماشى هذا مع تخصيص ثلث الأصول في المتوسط للنقد أو ما يعادله (مثل صناديق أسواق النقد أو شهادات الإيداع)، الذي أبرزه استطلاع ((كابجيميني))، الذي شمل 3,000 مدير للثروات وعملاء في الشهر ذاته.

قرأت هذه الاستطلاعات عند صدورها، ولم أصدق هذه الأرقام، فمثل هذه المراكز النقدية الضخمة، تفوق كثيراً ما يحتاجونه لتغطية الطوارئ، مثل قارب جديد أو شراء شقة قريبة من كلية الفنون. فما السبب وراء إخراج هذا القدر الكبير من المال من الأسواق؟ تشير كافة دراسات الأصول طويلة المدى، إلى أن النقد هو أسوأ فئات الأصول أداءً على المدى المتوسط إلى الطويل.

هل يعود الأمر إلى الكسل؟ إن نسبة النقد في محفظتي البالغة 12 %، تعود إلى أنني لم أكلّف نفسي عناء إعادة تخصيص بعض من النقد الذي حصلت عليه عند بيع حيازاتي من الأسهم الأمريكية الشهر الماضي. يمكنني أن أتظاهر بتبني استراتيجية توقيت السوق، لكني بذلك أخدع نفسي.

أفادت دراسة أجرتها شركة ((أليانز لايف)) في أبريل، بأن ثلثي المستثمرين الأمريكيين يدركون أن لديهم أموالاً نقدية على نحو يفوق ما يحتاجون إليه. سيقول علماء السلوك بلا شك، إن هذا مرتبط بتحيزات غير عقلانية في مواجهة عدم اليقين أو الخسارات المُحتملة.

لكن حيازة قدر ضخم من النقد قد يكون قرار الاستثمار الصائب في ظروف محددة (قد تدوم طيلة عقود، وهو أمر تفهمه ربات البيوت اليابانيات جيداً). ويكون ذلك عندما تكون التوقعات لكل فئات الأصول الأخرى أسوأ. لكن ما ((الأسوأ))؟ إذا كان يعني مقارنة للعوائد بعد تعديلها وفقاً للتضخم، سيكون من الصعب فهم السبب، لماذا يظل النقد ذا جاذبية اليوم؟.

هنا في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، توفر أفضل حسابات الادخار الفورية فائدة بنحو 5 %، لكن العائد الحقيقي يبلغ _ 1 %، في ظل تسجيل التضخم 6 %. وكانت الفائدة على الإيداع 0.8 % منذ 5 أعوام، عندما سجل التضخم 1.8 %. إذن، فهو عائد حقيقي متطابق.

كما أن الحُجة التي تتجه إلى أن النقد أفضل من فئات أصول أخرى، ليست صحيحة. وبالبقاء في بريطانيا لسهولة المقارنة مع ما سبق، فقد سجلت عائدات السندات لأجل 10 أعوام 1.7 % بنهاية 2018، فيما العائد الحقيقي كان يساوي صفراً. واليوم تبلغ عائدات السندات الحكومية البريطانية نفسها 4.4 %، فيما العائد الحقيقي قدره - 1.6 %، وذلك بعد احتساب التضخم. إذن، فالعائد الآن ليس هو المكسب الإجمالي الحقيقي. وهكذا، فإن علينا البحث عن العوائد المُتوقعة، وتعديلها وفق المخاطرة التي نتحملها.

وفي ما يتعلق بالأولى، فإن السندات ستسجل أداءً سيئاً، إذا واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها، والعكس صحيح. وعلى صعيد الأخيرة، فإن السندات أكثر تقلباً، مقارنة بالنقد. كذلك، تعاني السندات أيضاً من مخاطر متعلقة بالتصنيفات، ومخاطر ائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، فضلاً عن مخاطر العجز عن السداد ومخاطر السيولة، وغيرها وغيرها.

أنت بحاجة إذن إلى شهادة دكتوراه لتسعير ذلك. لكن من الواضح أن بعض المستثمرين وصلوا إلى استنتاج مفاده أن نقطة مئوية واحدة إضافية من العائد الحقيقي، ليست كافية لتعويضهم عن المخاطر الإضافية، لذا، فهم يميلون إلى الثقة التي يوفرها النقد لهم. لكن ذلك يفوّت نقطة مهمة، حينما يتعلق الأمر بإدارة محفظة استثمارية، فالسندات بالتأكيد ترتفع وتنخفض على نحو أكبر من النقد، لكن ما يهم أيضاً، هو شكل حركتها، مقارنة بحيازاتك الأخرى. من جانبه، لا يقوم النقد بشيء عند انخفاض الأسهم، بينما دائماً ما ترتفع السندات، ما يقلل من المخاطر إجمالاً.

ثمة خطأ آخر يرتكبه بعض الناس، وهو افتراض أن النقد في حساباتهم المصرفية مرادف للاستثمارات ((الشبيهة بالنقد))، مثل صناديق أسواق النقد. وصحيح أن الأخيرة فيها كلمة نقد، لكنها ليست نقداً.

وتمتلئ أغلب صناديق أسواق النقد بأدوات دخل ثابت قصيرة الأجل، تصدرها المصارف أو الحكومات أو الشركات، ودائماً ما تتسم هذه الأدوات بأنها عالية الجودة، لكنها مُعرضة للمخاطر ذاتها التي تواجه حيازات السندات.

وعندما نضع في الاعتبار أنه تم ضخ ما يزيد تريليون دولار في صناديق أسواق النقد العالمية هذا العام، لا يسعني سوى التساؤل عن عدد المستثمرين الذين يعتقدون بأنها خالية من المخاطر؟ النقد ليس خالياً من المخاطر، وهذا الأمر سيخبرك به أي أرجنتيني أصابته تداعيات التضخم.

لا عجب من أني أتلقى كثيراً من رسائل البريد الإلكتروني، التي تسألني الكتابة عن الأصول المُشفرة والذهب، أكثر من أي موضوع آخر. ربما بإمكاني فعل ذلك، عندما أستقبل رسالة غير مكتوبة بالأحرف الكبيرة (CAPS). لكن، وفي الوقت الراهن، لا تتوقعوا مني أي مخصصات نقدية في محفظتي الأسبوع المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز