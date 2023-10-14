صناديق الائتمان الخاصة ومساعدة الشركات على مواجهة جبال الديون

تتجه الشركات، التي تعاني من تراكم ديون مهولة، مستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مؤسسات الائتمان الخاصة المزدهرة، والتي تتمتع بملاءة مالية قدرها 1.5 تريليون دولار، لتجنب حالات التخلف عن السداد والإفلاس، بدلاً من تدبير قروض باهظة التكلفة، والتي قد تفشل في الحصول عليها في المقام الأول، من المستثمرين التقليديين بأسواق الدين الأمريكية.

وذكر مطلعون أن شركة ((بت فيت)) لتشغيل المستشفيات البيطرية والمملوكة لشركة ((كيه كيه آر))، هي أحدث شركة كبرى تنضم إلى المحادثات مع صناديق الائتمان الخاصة، حيث تتطلع إلى عقد صفقة إعادة تمويل لأكثر من 3 مليارات دولار من القروض.

وتؤدي عملية إعادة التمويل لهذه الشركة المثقلة بالديون، إلى تمديد فترة سداد الدين، والتي تبدأ في الاستحقاق عام 2025. ولا يزال بوسع شركة ((كيه كيه آر))، عملاق الأسهم الخاصة، أن تحاول إعادة تمويل الدين من خلال سوق القروض المشتركة، خاصة إذا تحسنت الظروف في أسواق التمويل، لكن ((كيه كيه آر)) رفضت التعليق.

وأصبح مما يطلق عليهم المقرضون المباشرون من قطاع الائتمان الخاص قوة يعتد بها في ((وول ستريت))، ما يسمح للشركات بتجاوز البنوك التقليدية عندما تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات.

وتعيش صناديق الائتمان الخاصة الآن فورة من النشاط الهائل لجمع الأموال، وهي تقوم الآن بإقراض الشركات للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ الضخمة والعمليات اليومية.

ويأتي قرار ((بت فيت)) ببدء المناقشات مع صناديق التمويل المباشر حول قروضها في أعقاب سلسلة من عمليات إعادة التمويل الكبرى الأخرى، وقد قامت مجموعة من الشركات، ومنها شركة التكنولوجيا ((هايلاند سوفت وير))، ومجموعة التكنولوجيا المالية ((فيناسترا))، ومصنع الأحذية ((كول هون))، والشركة الصناعية ((تيكوميت))، بسداد التزاماتها من خلال قروض جديدة من صناديق الديون الخاصة. وقد حصل هؤلاء على أكثر من 10 مليارات دولار من شركات التمويل الخاص خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقاً لتقديرات صحيفة فايننشال تايمز.

وصرح كريج باكر الرئيس المشارك لشركة بلو أول كابيتال، بأن شركات الإقراض المباشر لديها القدرة على هيكلة وتسعير مستويات مختلفة من المخاطر.

وأضاف أن الأسواق العامة لا تفعل ذلك في كثير من الأحيان، وإنه لأمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسهم الخاصة، والتي لولا ذلك لواجهت خيارات محدودة أو مؤلمة.

وكان التحول إلى الائتمان الخاص مدفوعاً بتصدع سوق القروض المشتركة، حيث تقوم البنوك بترتيب التمويل للشركات قبل بيع تلك القروض إلى مستثمرين آخرين. وفي وجود ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة، وهي سوق تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، وتعد أكبر مشترٍ للقروض مرتفعة القيمة، تضطر الشركات الأمريكية وقطاع الأسهم الخاصة إلى البحث عن بدائل.

وأثار ارتفاع أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي الضعيف، شبح مواجهة الشركات لصعوبات في تجديد الديون المستحقة قريباً. وهذه الشركات تواجه آجال استحقاق تزيد على 350 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها شركة ((بيتشبوك إل سي دي)).

وتتسع الهُوة بين الشركات القادرة على الاستفادة من الأسواق المشتركة، وتلك التي توجهت إلى صناديق التمويل المباشر الخاصة لإعادة تمويل التزاماتها بأسعار فائدة متغيرة.

وكان العامل الحاسم في المقام الأول، هو مقدار الديون التي تتحملها الشركة بالفعل، مقارنةً بربحيتها.

فالشركات التي يُنظر إليها على أنها محتملة التعثر إلى حد كبير، مثل ((بت فيت)) التابعة لشركة ((كيه كيه آر))، قد بدأت محادثات مع صناديق التمويل الخاصة بشأن آجال استحقاق تبدأ من عام 2025.

وتندرج شركة بت فيت، تحت تصنيف الديون عالية المخاطر، حيث توقعت وكالة ((إس آند بي جلوبال)) العام الماضي، أن يزيد حد الاستدانة لديها على تسعة إلى عشرة أضعاف أرباحها في عام 2023، وهو مستوى مرتفع.

ومما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للشركة، أن لديها ما يقرب من 440 مليون دولار من ديون الدرجة الثانية، وهي قروض من شأنها أن تحتل مرتبة أقل من التزاماتها الرئيسة في حالة الإفلاس.

وفي حين أبدى المستثمرون رغبة في الحصول على قروض ممتازة ذات تصنيف أعلى، لم يكن سوى عدد قليل منهم على استعداد لتسعير الديون الصغيرة الأكثر خطورة.

وتدخلت صناديق الائتمان الخاصة، مثل: ((بلو أول)) و((إتش بي إس)) و((أريس)) و((بلاكستون)) و((سيكسث ستريت))، من أجل سد الفجوة للمقترضين، وقوبل ذلك بالحصول على أجور سخية نظير خدماتها.

وغالباً ما تكون أسعار الفائدة على القروض أعلى بنسبة 5 إلى 7 نقاط مئوية من أسعار الفائدة القياسية، أي بحدود 10.5 % إلى 12.5 %، وفقاً للمقرضين. ويُقارن ذلك بعائد يبلغ نحو 9.15 % على سندات الشركات الأمريكية في فئة التصنيف ((ب))، حسبما تظهر بيانات مؤشر سندات ((آي سي إي)).

وصرح ريتشارد زغيب الرئيس العالمي لأسواق الديون في سيتي جروب، بأن الكثير من الرعاة ينظرون إلى الائتمان الخاص، باعتباره جسراً صغيراً، ولنضع صفقة الائتمان الخاصة هذه موضع التنفيذ، ونحصل على تعزيز مالي أعلى قليلاً، غير أن حالة الثقة القائمة لن تدوم طويلاً، وأنه ربما في غضون عام أو عامين، سنعيد التمويل في سوق القروض المشتركة.

ويمكن أن ترتفع الأسعار عندما يوافق المقرضون على السماح للشركة بتغطية مدفوعات الفائدة بمزيد من الديون، وهو اقتراح محفوف بالمخاطر، يسمح للشركة بالحفاظ على النقد، ما دامت أسعار الفائدة مرتفعة، غير أنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية إذا تضخمت أعباء الديون بدرجة مفرطة، وقد أدى ذلك إلى قيام الجهات التنظيمية والمستثمرين في السوق العامة بإثارة تساؤلات حول المخاطر المتراكمة في الصناعة، في حال تصارع عدد كبير من المقترضين لتغطية تكاليف الفائدة، والتخلف عن السداد في نهاية المطاف، لكنها توفر لمجموعات الأسهم الخاصة، وسيلة للحفاظ على الشركات التي استثمرت فيها منذ سنوات، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي الوقت الحالي، تعترف البنوك والمسؤولون التنفيذيون في مجال الأسهم الخاصة بأن صناديق الائتمان الخاصة وصناديق التحوط، ستمثل مجموعة المستثمرين القلائل المستعدين لدعم الصفقات المحفوفة بالمخاطر الكبيرة، بعد تراجع مقدمي التزامات القروض المضمونة.

وفي الوقت نفسه، بدأت التزامات القروض المضمونة الوصول إلى ما يعادل مبيعات متاجر السوبر ماركت قبل انتهاء الصلاحية، حيث سيخرج نحو 40 % من الأدوات بحلول نهاية عام 2023، ما يسمى بفترة إعادة الاستثمار، وهو التاريخ الذي يحد من قدرتها على الاستثمار في ديون جديدة.

وذكر ميلوود هوبز جونيور العضو المنتدب في شركة أوك تري، أنه مع بدء التراجع، من الصعب معرفة حجم القدرة الموجودة بالفعل في الجانب العام من الأسواق، وما يريده الرعاة والمشترون في الأسواق الحالية، هو الثقة في التنفيذ.

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