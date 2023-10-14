«كريد» تطرح عطر «كارمينا» بأجود المكونات الاستثنائية

أطلقت دار ((كريد)) للعطور عطر ((كارمينا Carmina)) الذي ينضم إلى مجموعة عطورها، ويتميز برائحة قوية وجذابة تصطحبكم في رحلة عبر عالم العطور إلى مواقع مرهفة تخاطب المشاعر والأحاسيس، وتكرس دار ((كريد)) العريقة للعطور خبرتها وإبداعها لابتكار عطور لا مثيل لها مركبة من أجود المكونات الاستثنائية.

ويستمد عطر ((كارمينا)) من وحي بدايات الدار المرموقة في مجال الخياطة الوحي ومن دفتر رسومات هنري كريد التي تناقلته عائلة ((كريد)) على مر الأجيال والذي اكتشف أخيراً في الغرف الخاصة التابعة لمتجر البوتيك في جادة Avenue Pierre 1er de Serbie باريس، حيث استحضرت الصفحات أجواء الفخامة والترف من الزمن الغابر، مع فساتين ملونة مصممة من الأقمشة الفاخرة والواسعة. يجسد عطر Carmina روح النساء القويات، والمرأة البطلة التي لا تخشى المغامرة.

يذكر أن ((كريد)) لا تستخدم سوى مكونات طبيعية نادرة تحتفي بجمال الطبيعة، فتجول العالم بحثاً عن الخلاصات العطرية الفاخرة مثل الورد من بلغاريا وفرنسا وتركيا والمغرب، والياسمين الهندي، والزنبق من فلورنسا، ومسك الروم من الهند، والفتيفر من هايتي، والبرجموت من كالابريا، والبنفسج من بارما.

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