شارلوت تلبوري تطلق الجيل الجديد من «ماجيك كريم»

كشفت شارلوت تلبوري، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، مؤسِّسة ورئيسة شركة شارلوت تلبوري بيوتي وكبيرة مديري الإبداع فيها، عن الجيل الجديد من منتج شركتها ((ماجيك كريم Magic Cream)) بعد 10 سنوات من الإطلاق والنجاح المتواصل.

عملت شارلوت تلبوري مع العلماء الداخليين لديها، ومع مختبرات أخرى في الصناعة في مجال الابتكار على وضع تركيبة هذا الجل، الكريم المرطّب، خفيف الوزن والخالي من العطور الذي يجدد حيوية البشرة بشكل فوري، الذي يمتاز بنسيج مرن وفريد يشبه السحابة. وبدعمه من مزيج فريد من المكوّنات النشطة، يتغلغل الكريم من شارلوت على الفور في البشرة ليقدم أفضل توهج ندي للمياه العذبة في حياتكن.

تم تعزيز هذه التركيبة فائقة التطوّر بمصفوفة من المكوّنات المستهدِفة من النياسيناميد الذي يساعد على توازن البشرة وتقليل مظهر المسام، إلى مركّب البايوبيبتيد الذي يرتقي بإطلالة لون وملمس البشرة. إضافة إلى ذلك، تعطي تقنية الانصهار المائي الفريدة من شارلوت، مزيج مرطّب من المكوّنات للاحتفاظ بمزيد من الرطوبة.

وقالت شارلوت تلبوري: ((بصفتي فنانة مكياج تعمل خلف الكواليس مع كل أنواع البشرة وألوانها، لقد رأيت أن كل شخص يعاني حقيقة من جفاف البشرة ويحتاج إلى إعادة إحياء فورية لها. لا عجب في ذلك، يمكن للتلوث، والطقس، ومكيفات الهواء، والسفر، وقلة النوم أن تجعل البشرة تبدو جافة)).

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