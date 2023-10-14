دبي ترسّخ مكانتها التقنية عالمياً بنهجها الاستباقي في الرقمنة

أفادت شركات تقنية مشاركة في معرض جايتكس 2023، الذي ينطلق غداً أن النهج الاستباقي لإمارة دبي بخصوص التكنولوجيا والرقمنة، يسهم في ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية في مجال التقنية، إذ تساعد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وإنترنت الأشياء والجيل الخامس في تحسين حياة السكان، واستقطاب شركات عالمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال مديرو ومسؤولو الشركات لـ ((البيان))، إنه ((كان للرقمنة أثر كبير وملموس على الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، إذ ساهم التبني الاستراتيجي للتقنيات المتطورة والتحول الرقمي في تسريع النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات، كما ساعدت الرقمنة في دبي على تحسين الأداء الاقتصادي، مؤكدين أن الرقمنة أدت دوراً رئيساً في تحديد معالم الاقتصاد الحيوي الذي تتمتع به دبي، وعززت مكانتها كمركز أعمال عالمي)).

ابتكار واستثمار

وقالت فادية عيّاد مدير إقليمي لدى F5 لمنطقة الإمارات ودول الخليج، إن النهج الاستباقي لإمارة دبي بخصوص التكنولوجيا والرقمنة، يسهم في ترسيخ مكانتها كرائدة عالمية في مجال التقنية، إذ تساعد استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (بلوك تشين) وإنترنت الأشياء والجيل الخامس (5G) في تحسين حياة السكان، واستقطاب شركات عالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص وجهات الابتكار في مجال التكنولوجيا، يساعد في تعزيز الابتكار والاستثمار، ما يجعل من دبي وجهة جاذبة، ومركزاً لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وأضافت عياد ((كان للرقمنة أثر كبير وملموس على الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، إذ ساهم التبني الاستراتيجي للتقنيات المتطورة والتحول الرقمي في تسريع النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات)).

وتابعت ((كما ساعدت الرقمنة في دبي على تحسين الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال، الكفاءة: تعود الخدمات الحكومية المبسطة بالفائدة الكبيرة على المقيمين والشركات على حد سواء، مركز عالمي: تستقطب البنى التحتية الرقمية المتطورة الاستثمارات الأجنبية، وتعزز حركة التجارة، مدن ذكية: تحسن التقنيات الرقمية من التخطيط الحضري، والنقل، والاستدامة، الابتكار: تساعد منظومة الشركات الناشئة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، التجارة العالمية: تساعد الخدمات اللوجستية الرقمية في تسهيل التجارة العالمية، الاستدامة: تسهم الممارسات الذكية في تقليل الأثر والتكلفة البيئية، وتعزز النمو الاقتصادي)).

صدارة التحول الرقمي

إلى ذلك، قال أرجان آيدين نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى بالو ألتو نتوركس ((لقد تبنت دبي نهجاً يقوم على الانتقال من الاعتماد على عائدات النفط إلى تنويع الاقتصاد، عبر صناعات قائمة على المعرفة، مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة، الأمر الذي أسهم في تحول دبي إلى مركز للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى مركز تجاري عالمي، كما أصبحت المؤسسات الحكومية والشركات الموجودة في دبي، تحتل موقع الصدارة في جهود التحول الرقمي)).

وأضاف آيدين ((يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في توفير بيئة رقمية آمنة للمؤسسات، ويساعدها على تحسين قدرات الكشف عن التهديدات، والأتمتة، وتقليل أوقات الاستجابة، وتوفير معلومات حول التهديدات. ويمكن للمؤسسات، من خلال المساعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تحديد الأنماط والسلوكيات غير العادية، والتي قد تشير إلى حدوث خرق في الأمن الإلكتروني)).

ووفقاً لفريق ((الوحدة 42)) لمعلومات التهديدات الأمنية في ((بالو ألتو نتوركس))، فإن عام 2023 سيكون العام الذي يشهد تهديدات واسعة للسحابة، وتزايداً في هجمات طلب الفدية، كما ستشهد أساليب الاستخراج المتعددة للبيانات تنامياً في نطاقها. وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بالتزام راسخ بتطبيق إنترنت الأشياء، وبناء مدن ذكية، وتشجيع إنشاء البنى التحتية الرقمية، الأمر الذي نلمسه في الإمارات بصورة خاصة من خلال الجهود المبذولة لتحقيق رؤية ((نحن الإمارات 2031)).

أثر ملموس

قال أحمد عودة نائب الرئيس والمدير العام لشركة في إم وير لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا ((ندعم ((في إم وير)) النهج الاستشرافي الذي تنتهجه دبي في تبني التقنيات الحديثة والرقمنة، ويظهر التزام دبي الراسخ بالابتكار جلياً في مبادرات المدينة الذكية التي أطلقتها، والتي توظف أحدث التقنيات الرامية إلى تحسين الحياة في المدن والاستدامة، كما أن التفكير الاستباقي الذي تتبناه دبي بخصوص التحول الرقمي، ومن ضمن ذلك، المبادرات في القطاعات المتعددة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل، تجسد عزمها على أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا)).

وأضاف عودة ((يسرنا في هذا السياق دعم مسيرة دبي، عبر تقديم الحلول التي تمكّن المؤسسات من تحقيق الازدهار في العصر الرقمي الذي نعيشه، مع الحرص في ذات الوقت على ضمان احترام خصوصية البيانات وحمايتها، وإننا نتطلع لكي نكون جزءاً من رحلة التطور التقني المستمر للإمارة والمساهمة فيها)).

وذكر عودة ((أدت الرقمنة إلى إحداث أثر ملموس على الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، التي نجحت من خلال تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز الابتكار والكفاءة والتنافسية في عدد من القطاعات المختلفة، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين عمليات الأعمال، وتحسين تجربة المستخدم)).

وأشار إلى أن استثمارات الإمارة في البنى التحتية الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية والتقنيات الناشئة، ساعد في استقطاب الشركات والمواهب، ما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الرقمية التي أطلقتها دبي، رسخت مكانة الإمارة كرائدة إقليمية وعالمية في قطاعات مثل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وساهمت بصورة ملموسة في التنويع الاقتصادي والاستدامة، وبالمجمل، يمكننا القول بأن الرقمنة أدت دوراً رئيساً في تحديد معالم الاقتصاد الحيوي الذي تتمتع به دبي، وعززت مكانتها كمركز أعمال عالمي.

مثال يحتذى

بدوره، قال أمير عدلي مهندس الحلول الأول لدى إنفور ((تقدم قيادة إمارة دبي وحكومة دولة الإمارات، مثالاً رائعاً يُحتذى به لتبني التقنيات الحديثة والرقمنة ومبادرات المدن الذكية، وإننا في إنفور عازمون على دعم جهود الرقمنة في المؤسسات، من خلال حلولنا السحابية المخصصة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة)).

وأضاف عدلي ((على الرغم من المزايا المتعددة والواضحة التي تتيحها الحوسبة السحابية، إلا أن العديد من المؤسسات تقوم بتأجيل اتخاذ قرارها، ولا تزال غير مدركة للطبيعة العاجلة لضرورة الانتقال إلى السحابة، وتشير الإحصاءات الصادرة عن شركة ((آي دي سي)) للأبحاث، إلى توقعات بنمو حجم الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية العامة في منطقة الشرق الأوسط، وتركيا وأفريقيا، بمعدّل يصل إلى 25 %، ليتخطى عتبة 10.4 مليارات دولار بحلول عام 2023)).

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