رافلز النخلة دبي يقدم خصماً %20 في عرض الشتاء الذهبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف فندق رافلز النخلة دبي، من موقعه المميز في الهلال الغربي من جزيرة نخلة جميرا، عن تقديم عرض فريد لفصل الشتاء. ويتوفر العرض الجديد للحجز حتى 31 مايو المقبل، ليمنح ضيوف المنتجع تجارب إقامة استثنائية مفعمة بالفخامة والرقي مع خصم بـ20 % على الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر.
ويضم الفندق مجموعة مميزة من الغرف والأجنحة بتصاميم وزخرفات فاخرة وراقية، مثل جناح رافلز المميز الذي يضم جاكوزي ويمتد على مساحة 220 متراً مربعاً، مع إطلالات خلابة على المحيط من الشرفة الواسعة ليتمكن الضيوف من الاسترخاء تحت أشعة الشمس. ويشتهر رافلز النخلة دبي بتقديم مجموعة من تجارب الطعام الاستثنائية إلى جانب تجارب الاسترخاء والعروض المميزة، مثل مطعم لي جاردن الفاخر والمميز بإطلالات مذهلة على الحدائق الخضراء.
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