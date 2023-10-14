رافلز النخلة دبي يقدم خصماً %20 في عرض الشتاء الذهبي

كشف فندق رافلز النخلة دبي، من موقعه المميز في الهلال الغربي من جزيرة نخلة جميرا، عن تقديم عرض فريد لفصل الشتاء. ويتوفر العرض الجديد للحجز حتى 31 مايو المقبل، ليمنح ضيوف المنتجع تجارب إقامة استثنائية مفعمة بالفخامة والرقي مع خصم بـ20 % على الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر.

ويضم الفندق مجموعة مميزة من الغرف والأجنحة بتصاميم وزخرفات فاخرة وراقية، مثل جناح رافلز المميز الذي يضم جاكوزي ويمتد على مساحة 220 متراً مربعاً، مع إطلالات خلابة على المحيط من الشرفة الواسعة ليتمكن الضيوف من الاسترخاء تحت أشعة الشمس. ويشتهر رافلز النخلة دبي بتقديم مجموعة من تجارب الطعام الاستثنائية إلى جانب تجارب الاسترخاء والعروض المميزة، مثل مطعم لي جاردن الفاخر والمميز بإطلالات مذهلة على الحدائق الخضراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز