«ريستورانتي لورين تجربة مستوحاة من الريفييرا

يستعد مطعم لورين ريستورانتي المستوحى من الريفييرا الإيطالية لموسمه الجديد في كلوب بالم ويست بيتش، النخلة دبي، بتجربة طعام استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، حيث توفر هذه الوجهة الآسرة إطلالات بانورامية خاطفة للأنفاس وتشكيلة فريدة من أشهى الأطباق الإيطالية الأصيلة. ويتربع مطعم لورين ريستورانتي على سطح وجهة سان بيتش في ويست بالم بيتش، حيث يجسد ذروة الأناقة والرقي، ما يجعله أحد المواقع الأكثر تميزاً للاستمتاع بتجربة عشاء لا تنسى. يطل المطعم على مناظر خلابة لأفق دبي مارينا، وتكتنف قائمة مطعم ريستورانتي لورين تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية المحضرة بعناية لتدغدغ براعم ذوق الضيوف.

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