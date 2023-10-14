8 آلاف مشارك بمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي

تنطلق غداً الاثنين في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023. تستمر أعمال المنتدى 5 أيام وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

يجمع منتدى الاستثمار العالمي 2023 أكثر من 8000 مشارك وعدد من رؤساء الدول وأكثر من 50 وزيراً ونحو 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة، ومديري صناديق الثروة السيادية ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأكاديميين ورؤساء المنظمات الدولية ويتضمن نحو 130 فعالية متنوعة.

ويناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً.

ويخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف ((كوب28)) في دبي أواخر نوفمبر المقبل.

كما يناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية، التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنوياً للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2023.

اليوم الأول

وبحسب الموقع الرسمي للمنتدى يبدأ الافتتاح الرسمي بكلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وكلمة ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد) التابعة للأمم المتحدة. وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى الاجتماع الرابع عشر للمجلس الاستشاري للاستثمار بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب28)، كما تتضمن ندوة حول تطوير معايير إعداد التقارير الخاصة بالاستدامة في القطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

كما يتضمن اليوم الأول قمة قادة الاستثمار العالميين بمشاركة معالي أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبحضور العديد من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال لمناقشة ربط الاستثمار بالتنمية المستدامة وحشد المزيد من التمويل لقطاعات التنمية. كما تتضمن الفعاليات جلسة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسة حول المبادئ التوجيهية ((للأونكتاد)) للاستثمار، وكيفية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق. كما يتضمن اليوم الأول افتتاح منتدى الاستثمار في النظم الزراعية الغذائية، وجلسة حول تمويل شراكات التحول العادل للطاقة. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع جوائز الأمم المتحدة لترويج الاستثمار.

ما وراء الحدود

وتنظم وزارة الاقتصاد ضمن فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان ((التوسع ما وراء الحدود)) على هامش المنتدى الدولي تناقش خلالها تعزيز النمو في الإمارات من خلال الشراكات العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سيتم تنظيم جلسة غير رسمية بعنوان ((الاقتصاد الجديد)) تناقش تشجيع الاستثمار ويتضمن المنتدى جلسات خاصة يناقش خلالها خبراء دوليون الاستثمار في قطاعات الطاقة والغذاء والنفايات وإدارة البيئة، مع التركيز على الشمولية والتعميم والرقمنة وغيرها من القضايا.

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