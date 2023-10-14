96.5 % الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية

بلغ معدل ثقة المستخدمين في الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارات 96.5 % وفق نتائج مشورة أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حول فاعلية الحكومة الرقمية.

وأوضحت النتائج ارتفاع الثقة بمعدل مماثل في الرقابة الحكومية على قنوات الخدمة، وأيضاً معدل مساهمة القنوات الرقمية في سلاسة الوصول إلى الخدمات الحكومية، ما يعزز من الفاعلية وسهولة إنجاز الخدمات.

وأوضحت المشورة أن 93 % من المشاركين أكدوا أن قنوات الخدمة تتمتع بالأمن بينما أعرب 89.2 % من المشاركين عن ثقتهم بالمقابل في أمان المدفوعات، فيما رأى 89.2 % أيضاً من المستخدمين بأن قنوات الخدمة الرقمية تعد الأكثر فاعلية على صعيد تقليص الوقت وخفض كلفة إنجاز المعاملات. وعلى صعيد مؤشرات الاستخدام أشار 92.8 % من المشاركين إلى انسيابية وسهولة الوصول إلى الخدمات، بينما بلغت نسبة الثقة في قوة القنوات الرقمية للخدمات 89.2 % في الوقت الذي أكد 89.2 % منهم بأن تعزيز الإجراءات الإضافية يوسع شرائح الاستخدام.

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