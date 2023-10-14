96.5 % الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغ معدل ثقة المستخدمين في الخدمات الحكومية الرقمية في الإمارات 96.5 % وفق نتائج مشورة أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حول فاعلية الحكومة الرقمية.
وأوضحت النتائج ارتفاع الثقة بمعدل مماثل في الرقابة الحكومية على قنوات الخدمة، وأيضاً معدل مساهمة القنوات الرقمية في سلاسة الوصول إلى الخدمات الحكومية، ما يعزز من الفاعلية وسهولة إنجاز الخدمات.
وأوضحت المشورة أن 93 % من المشاركين أكدوا أن قنوات الخدمة تتمتع بالأمن بينما أعرب 89.2 % من المشاركين عن ثقتهم بالمقابل في أمان المدفوعات، فيما رأى 89.2 % أيضاً من المستخدمين بأن قنوات الخدمة الرقمية تعد الأكثر فاعلية على صعيد تقليص الوقت وخفض كلفة إنجاز المعاملات. وعلى صعيد مؤشرات الاستخدام أشار 92.8 % من المشاركين إلى انسيابية وسهولة الوصول إلى الخدمات، بينما بلغت نسبة الثقة في قوة القنوات الرقمية للخدمات 89.2 % في الوقت الذي أكد 89.2 % منهم بأن تعزيز الإجراءات الإضافية يوسع شرائح الاستخدام.
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