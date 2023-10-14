11.1 مليون سائح في دبي بنمو 21.7 %

استقبلت دبي 11.1 مليون سائح خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنمو 21.7 % مقابل 9.1 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى أغسطس مع 1.568 مليون زائر بنمو 44 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها السعودية بنحو 785 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة بنحو 734 ألف زائر بنمو 14 %، وجاءت روسيا في المركز الرابع بإجمالي 731 ألف زائر بنمو 85 %، تليها عُمان بنحو 711 ألف زائر، والولايات المتحدة مع 472 ألف زائر بنمو 35 %.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تجاوز عدد الغرف الفندقية في الإمارة 148.5 ألف غرفة بنهاية أغسطس ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل نحو 142.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 779 منشأة نهاية أغسطس 2022، بنمو 4 % في عدد الغرف الفندقية و4 % في عدد المنشآت.

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