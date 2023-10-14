تصفيات أوروبا 2024: ايطاليا تواصل صحوتها والدنمارك وسلوفينيا والمجر تقترب من النهائيات

واصلت إيطاليا، بطلة النسخة الأخيرة، صحوتها وحققت فوزها الثاني تواليا بقيادة مدربها الجديد لوتشانو سباليتي عندما تغلبت على جارتها مالطا المتواضعة 4-0، واقتربت الدنمارك وسلوفينيا والمجر من النهائيات عقب انتصاراتها على كازاخستان وفنلندا وصربيا السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم.

في المباراة الاولى في باري، استعدت إيطاليا بأفضل طريقة ممكنة للقمة المرتقبة الثلاثاء أمام مضيفتها ووصيفتها إنكلترا على ملعب ويمبلي.

وسجل جاكومو بونافونتورا (23) ودومينيكو بيراردي (45+1 و64) ودافيدي فراتيسي (90+3) الأهداف.

وهو الفوز الثاني لإيطاليا في ثالث مباراة دون خسارة بقيادة سباليتي خليفة روبرتو مانشيني المنتقل الى تدريب المنتخب السعودي، فعززت موقعها في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إنكلترا.

وأراح سباليتي بعض اللاعبين الأساسيين ترقبا لقمة الثلاثاء خصوصا مدافع إنتر فراتيسي الذي دفع به في الدقيقة 65 وزميله في الفريق فرانشيسكو أتشيربي وقائد نابولي جوفاني دي لورنتسو.

ودخلت إيطاليا المباراة على وقع قضية مراهنات على مباريات رياضية استبعد على اثرها مهاجم استون فيلا نيكولو زانيولو ولاعب وسط نيوكاسل الانكليزي ساندرو تونالي بسبب التحقيق معهما، إضافة الى غيابات كثيرة بسبب الاصابة أبرزها مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا والقائد تشيرو إيموبيلي.

وتوَّج مهاجم فيورنتينا المخضرم بونافونتورا (34 عاما) عودته الى المنتخب للمرة الاولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 بافتتاحه التسجيل بهدف رائع بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس هنري بونيلو (23).

وعزز مهاجم ساسوولو بيراردي تقدم الطليان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن البعيد وعانقت الشباك (45+1).

وعزز بيراردي تقدم إيطاليا بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة مستغلا كرة فشل مهاجم يوفنتوس مويز كين في متابعتها اثر تمريرة عرضية من جاكومو راسبادوري (64).

وختم البديل فراتيسي المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية.



- "نتعرف على قدراتنا" -

وشدد سباليتي على أهمية "النقاط الثلاث أمام مالطا، لا يجب أن نناقش أي شيء آخر في المباراة او التقليل من الالتزام الذي تحلى به اللاعبون او مما قدمناه لاننا حاولنا اليوم التعرف على بعضنا البعض ولعب مباراة جيدة".

وعن قمة الثلاثاء، قال "المباراة بكل تأكيد ستجعلنا نتعرف على قدراتنا".





وفي المجموعة ذاتها، استعادت أوكرانيا توازنها بفوزها على ضيفتها مقدونيا الشمالية 2-0 في براغ سجلهما غريغوري سوداكوف (30) وأولكسندر كاراييف (90+6).

وهو الفوز الثالث لأوكرانيا في التصفيات والأول بعد تعادل مع إنكلترا وخسارة أمام إيطاليا، فرفعت رصيدها إلى 10 نقاط من ست مباريات، فيما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند سبع نقاط في المركز الرابع من ست مباريات.



- الدنمارك وسلوفينيا تقتربان -

عزز المنتخبان الدنماركي والسلوفيني صدارتهما للمجموعة الثامنة عندما أكرما وفادة ضيفيهما الكازاخستاني 3-1 والفنلندي 3-0 تواليا.

وهو الفوز الخامس لكلا المنتخبين في التصفيات مقابل تعادل وخسارة فرفعتا رصيدها الى 16 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد كل من فنلندا وكازاخستان عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وتحل الدنمارك وسلوفينيا ضيفين على سان مارينو وإيرلندا الشمالية تواليا الثلاثاء المقبل، قبل القمة المرتقبة بينهما في الجولة التاسعة قبل الاخيرة في كوبنهاغن في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، علما أنهما تعادلا 1-1 في ليوبليانا في الجولة الرابعة.

وسجل يوناس ويند 36) وروبرت سكوف (45+2 و48) أهدف الدنمارك، ويان فوروغوفسكيي (58) هدف كازاخستان.

وفي الثانية، سجل بنيامين شيشكو (16 من ركلة جزاء و28) وإريك يانسا (90+2) الاهداف.

وفي المجموعة ذاتها، حققت إيرلندا الشمالية فوزها الثاني في التصفيات والأول بعد خمس هزائم متتالية عندما أكرمت وفادة ضيفتها سان مارينو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها بول سميث (5) وجوش ماجينيس (11) وكونور ماكميناماين (81).



- المجر تفك الشراكة مع صربيا -

وخطت المجر خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائيات بفضها شراكة صدارة المجموعة السابعة مع ضيفتها صربيا عندما تغلبت عليها 2-1 في بودابست.

وبكرت المجر بالتسجيل عبر مهاجم فيرينتسفاروش بارناباس فارغا اثر تمريرة من مدافع لوهافر الفرنسي لويك نيغو (20).

وردت صربيا بعد 13 دقيقة عندما انبرى لاعب وسط باوك سالونيكي اليوناني أندريا زيفكوفيتش الى ركلة ركنية تابعها مدافع سالزبورغ النمسوي ستراهينيا بافلوفيتش برأسه داخل المرمى (33).

لكن فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث منج مهاجم فرايبورغ الألماني رولاند سالاي التقدم للمجر بتسديدة قوية رائعة "على الطاير" من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (34).

وهو الفوز الثالث تواليا للمجر والرابع في التصفيات التي لم تنهزم فيها حتى الآن، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة وابتعدت بفارق ثلاث نقاط عن شريكتها السابقة صربيا التي منيت بالخسارة الثانية وتجمد رصيدها عند 10 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، فازت ليتوانيا على مضيفتها بلغاريا بهدفين نظيفين سجلهما بيوس سيرفيس في الدقيقتين 45 و55.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز