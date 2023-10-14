بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو وعباس بشأن تطورات غزة

ذكر بيانان صادران عن مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع كل منهما السبت.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أبلغ بايدن بأن "الوحدة والإصرار" ضروريان لتحقيق أهداف إسرائيل القتالية في مواجهة حركة حماس في غزة، مضيفا أنه شكر الرئيس على دعمه.

من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل خلال اتصاله مع نتنياهو.

وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ودول في الشرق الأوسط "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية".

وقال مكتب عباس إن الرئيس الفلسطيني شدد خلال اتصاله مع بايدن على الرفض الكامل لـ"تهجير الفلسطينيين من غزة" بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس.

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد أكد بايدن في اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، كما دان حركة حماس.

وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".





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