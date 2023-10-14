الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية بعد إطلاق صواريخ من سوريا

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن مدفعيته قصفت مناطق في سوريا تم إطلاق صاروخين منها تجاه إسرائيل وسقطا في أرض فضاء.

وفي واقعة أخرى، قال الجيش إنه أطلق صاروخا اعتراضيا تجاه ما سماه "هدفا مشبوها" خرج من لبنان ووصل إلى إسرائيل، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأدى إطلاق المقذوفات من سوريا إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة علما بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية وفي أفيني إيتان بمرتفعات الجولان.

وتبادلت إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام الماضية في اشتباكات على حدودها الشمالية تزامنا مع ردها على هجوم شنته حركة (حماس) من غزة على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

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