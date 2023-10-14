Sunday, 15 October 2023 05:12 GMT

الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية بعد إطلاق صواريخ من سوريا

10/14/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن مدفعيته قصفت مناطق في سوريا تم إطلاق صاروخين منها تجاه إسرائيل وسقطا في أرض فضاء.

وفي واقعة أخرى، قال الجيش إنه أطلق صاروخا اعتراضيا تجاه ما سماه "هدفا مشبوها" خرج من لبنان ووصل إلى إسرائيل، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأدى إطلاق المقذوفات من سوريا إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة علما بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية وفي أفيني إيتان بمرتفعات الجولان.

وتبادلت إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام الماضية في اشتباكات على حدودها الشمالية تزامنا مع ردها على هجوم شنته حركة (حماس) من غزة على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً:

هجوم إسرائيلي يستهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو وعباس بشأن تطورات غزة

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في غزة بالاقتراب من معبر رفح مع مصر

ارتفاع عدد القتلى الكنديين في إسرائيل إلى أربعة أشخاص وثلاثة آخرون في عداد المفقودين

مصر: لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر

الجيش الإسرائيلي يرد بضربات على نيران أطلقت من سوريا


ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

عباس في اتصال هاتفي مع بايدن: السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية




تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14102023000110011019ID1107241121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث