الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية بعد إطلاق صواريخ من سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي السبت إن مدفعيته قصفت مناطق في سوريا تم إطلاق صاروخين منها تجاه إسرائيل وسقطا في أرض فضاء.
وفي واقعة أخرى، قال الجيش إنه أطلق صاروخا اعتراضيا تجاه ما سماه "هدفا مشبوها" خرج من لبنان ووصل إلى إسرائيل، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وأدى إطلاق المقذوفات من سوريا إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة علما بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية وفي أفيني إيتان بمرتفعات الجولان.
وتبادلت إسرائيل إطلاق النار مع حزب الله اللبناني ومسلحين في سوريا في الأيام الماضية في اشتباكات على حدودها الشمالية تزامنا مع ردها على هجوم شنته حركة (حماس) من غزة على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.
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