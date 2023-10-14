وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

أعلنت

وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228

شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.

وكان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد

مساء السبت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية.

وأبدى عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استعداد الجانب

الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير لسكان قطاع غزة.

ودعا عباس إلى "ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع".

وأكد على رفضه "الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وجدد عباس التأكيد على "نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال". كما أكد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بأسرع وقت ممكن.





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ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

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عباس في اتصال هاتفي مع بايدن: السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية









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