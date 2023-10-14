وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل



أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في الهجمات التي شنتها حركة

(حماس) على إسرائيل.وسبق أن أكدت الوزارة وفاة 27.

وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة على علم بفقد 15 مواطناً أمريكياً وواحد يحمل إقامة قانونية دائمة، مضيفا أن "العمل يجري على مدار الساعة" للعثور عليهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في كافة جوانب أزمة الرهائن بما في ذلك تبادل المعلومات المخابراتية.

من جهتها أعلنت

وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228

شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.

وكان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد

مساء السبت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية.

وأبدى عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استعداد الجانب

الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري في قطاع غزة.

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ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

عباس في اتصال هاتفي مع بايدن: السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية





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