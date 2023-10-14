وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم التأكد من وفاة 29 مواطنا أمريكيا في الهجمات التي شنتها حركة
(حماس) على إسرائيل.وسبق أن أكدت الوزارة وفاة 27.
وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة على علم بفقد 15 مواطناً أمريكياً وواحد يحمل إقامة قانونية دائمة، مضيفا أن "العمل يجري على مدار الساعة" للعثور عليهم.
وأضاف أن الولايات المتحدة تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في كافة جوانب أزمة الرهائن بما في ذلك تبادل المعلومات المخابراتية.
من جهتها أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228
شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.
وكان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد
مساء السبت، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السلام والأمن في المنطقة يتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية.
وأبدى عباس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استعداد الجانب
الفلسطيني للعمل من أجل تحقيق هذ الهدف وضرورة وقف جميع الاعتداءات واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يجري في قطاع غزة.
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