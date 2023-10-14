مطار حلب خارج الخدمة بعد ضربة جوية إسرائيلية للمرة الثانية خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم تسجل أي إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.
وأكدت وزارة الدفاع السورية الغارات بعد منتصف ليل الأحد.
وقالت الوزارة في بيان "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14/10/2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".
وتسببت ضربات إسرائيلية الخميس في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ عملية حماس ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع.
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