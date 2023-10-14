مطار حلب خارج الخدمة بعد ضربة جوية إسرائيلية للمرة الثانية خلال 48 ساعة

أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم تسجل أي إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.

وأكدت وزارة الدفاع السورية الغارات بعد منتصف ليل الأحد.

وقالت الوزارة في بيان "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14/10/2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".

وتسببت ضربات إسرائيلية الخميس في خروج المطارين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة، في أول هجوم من نوعه منذ عملية حماس ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع.





اقرأ أيضاً:

هجوم إسرائيلي يستهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة

بايدن يجري مباحثات هاتفية مع نتنياهو وعباس بشأن تطورات غزة

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها في غزة بالاقتراب من معبر رفح مع مصر

ارتفاع عدد القتلى الكنديين في إسرائيل إلى أربعة أشخاص وثلاثة آخرون في عداد المفقودين

مصر: لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من غزة إلى مصر

الجيش الإسرائيلي يرد بضربات على نيران أطلقت من سوريا



ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228 وأكثر من 8700 جريح

وفاة 29 أمريكياً و15 مفقوداً في هجوم حماس على إسرائيل

عباس في اتصال هاتفي مع بايدن: السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز