منظمة الصحة العالمية : إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة بمثابة حكم إعدام

حذّرت منظمة الصحة العالمية مساء السبت من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون "بمثابة حكم إعدام".

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها "تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة"، مشددة على أنه بسبب اكتظاظ المؤسسات الصحية في جنوب غزة سيكون الإجلاء "بمثابة حكم إعدام" على المرضى.

وأعلنت

وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228

شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.





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