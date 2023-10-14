منظمة الصحة العالمية : إجلاء آلاف المرضى إلى جنوب غزة بمثابة حكم إعدام

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّرت منظمة الصحة العالمية مساء السبت من أن الإجلاء القسري لآلاف المرضى من شمال غزة إلى مؤسسات صحية مكتظة في جنوب القطاع سيكون "بمثابة حكم إعدام".
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها "تدين بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة"، مشددة على أنه بسبب اكتظاظ المؤسسات الصحية في جنوب غزة سيكون الإجلاء "بمثابة حكم إعدام" على المرضى.
وأعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية السبت عن
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2228
شخصاً وأكثر من 8700 جريح معظمهم من النساء والأطفال منذ السبت الماضي.
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