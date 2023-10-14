اجـتـمـاع تنسـيقي للحدّ من مخالفي أنظمة وقوانين الإقامة في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للمنافذ‭ ‬والبحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬و‭ ‬الإجراءات‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬مخالفي‭ ‬أنظمة‭ ‬وقوانين‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيادة‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬ومواقع‭ ‬تجمّع‭ ‬العمالة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬استمرار‭ ‬أو‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭.‬

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