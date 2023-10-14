اجـتـمـاع تنسـيقي للحدّ من مخالفي أنظمة وقوانين الإقامة في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة اجتماعا تنسيقيا شارك فيه مسؤولون من هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة السياحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وعدد من مسؤولي إدارات وزارة الداخلية، وذلك لمناقشة آلية ضبط المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، تنفيذا لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة.
وأشاد العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بالتعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المختصة للعمل على وضع الضوابط و الإجراءات للحدّ من مخالفي أنظمة وقوانين الإقامة في مملكة البحرين.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بزيادة حملات التفتيش على مختلف المحافظات والتي تشمل المنشآت التجارية ومواقع العمل ومواقع تجمّع العمالة، بما يسهم في ضمان عدم استمرار أو تكرار مثل هذه المخالفات.
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