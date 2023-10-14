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اجـتـمـاع تنسـيقي للحدّ من مخالفي أنظمة وقوانين الإقامة في البحرين

10/14/2023 7:15:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬اجتماعا‭ ‬تنسيقيا‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬آلية‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأشاد‭ ‬العميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للمنافذ‭ ‬والبحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬و‭ ‬الإجراءات‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬مخالفي‭ ‬أنظمة‭ ‬وقوانين‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيادة‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬ومواقع‭ ‬تجمّع‭ ‬العمالة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬استمرار‭ ‬أو‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭.‬

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