رئيس النواب يؤكد أهمية وقف التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد الحاصل في الأراضي الفلسطينية بشكل عاجل، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا والخسائر.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى موقف مملكة البحرين الثابت في دعم جهود السلام الشامل والعادل، ودعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، وضرورة المحافظة على ترسيخ سبل الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب العنف والأزمات.
وأكد أن مملكة البحرين وانطلاقا من إيمانها العميق بالتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة، فإنها تواصل دعمها للمساعي الإقليمية والدولية الرامية نحو تحقيق الأمن والاستقرار، من أجل الخير والنماء للدولة والشعوب ومستقبل المنطقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالعلاقات الثنائية، التاريخية والوثيقة، بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، وما تشهده من تقدم وتطور في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورؤى جلالته أيده الله في ترسيخ الأمن ومساعي التنمية والازدهار التي تعمل على تحقيقها بالتعاون مع السلطة التشريعية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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