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رئيس النواب يؤكد أهمية وقف التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل

10/14/2023 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬والسماح‭ ‬بفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتجنب‭ ‬وقوع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والخسائر‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل،‭ ‬ودعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة،‭ ‬وضرورة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬سبل‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتجنب‭ ‬العنف‭ ‬والأزمات‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬إيمانها‭ ‬العميق‭ ‬بالتعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬فإنها‭ ‬تواصل‭ ‬دعمها‭ ‬للمساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للدولة‭ ‬والشعوب‭ ‬ومستقبل‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة،‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالته‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬ومساعي‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

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