البرلمان العربي يقف دقيقة حدادا على شهداء البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استهل البرلمان العربي جلسته الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مملكة البحرين وكذلك الضحايا الذين فقدناهم مؤخراً في عدد من الدول العربية.
وقدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خالص تعازيه وصادق مواساته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم -حفظه الله ورعاه- وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب المملكة في شهداء الواجب، الذين قدموا أنفسهم فداء للوطن لتأدية دورهم الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في اليمن.
كلمات دالة
MENAFN14102023000055011008ID1107241113
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.