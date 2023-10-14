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البرلمان العربي يقف دقيقة حدادا على شهداء البحرين

10/14/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استهل‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬جلسته‭ ‬الأولى‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬أمس،‭ ‬بالوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكذلك‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬فقدناهم‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬

وقدم‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وللقيادة‭ ‬العامة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ولشعب‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬فداء‭ ‬للوطن‭ ‬لتأدية‭ ‬دورهم‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

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