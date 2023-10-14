محافظ الجنوبية: تكثيف المبادرات والحملات التوعوية في المرافق العامة للإسهام في تعزيز الأمن المجتمعي

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية العاشر لعام 2023، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية عن شكره وتقديره للإدارات الأمنية لجهودها البارزة في تنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في تلبية احتياجات الأهالي والمقيمين ولتعزيز الأمن والسلامة والاستقرار في مجتمع الجنوبية.
بعدها، تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية الإجراءات المتخذة في استقبال مختلف المناسبات القادمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية، حيث تابع سمو المحافظ الدور البارز الذي تقوم به مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من خلال الخطط الأمنية لمواصلة تكثيف المبادرات والحملات التوعوية في المرافق العامة للإسهام في تعزيز الأمن المجتمعي، كما تابع سموه أيضا عرضاً قدمته الإدارة العامة للمرور حول الاستعدادات للمناسبات القادمة والدور الفاعل لانسيابية الحركة المرورية في مختلف طرق مناطق المحافظة، مؤكداً سموه تحقيق سرعة الاستجابة والجاهزية الأمنية الفاعلة ورفع نسبة الوعي لدى المواطنين في نطاق الجنوبية.
وقد استمع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، لشرح حول دور الإدارة العامة للدفاع المدني، مشيداً سموه بالجاهزية الأمنية التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني في مباشرة حوادث الحريق واتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة، والأداء المتميز لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة.
واطلع سموه، على عرض قدمته لجنة الكوارث، حول الإجراءات المطلوبة التي تساهم في زيادة معدلات الأمن والسلامة لدى كل المواطنين والمقيمين.
من جانب آخر، اطلعت اللجنة الأمنية، على أبرز المواضيع والملاحظات التي تسلمتها المحافظة من خلال الرصد المستمر لمنصات التواصل الإلكتروني والتواصل الميداني، والتي تتمحور حول متابعة احتياجات الأهالي الأمنية لمناطق المحافظة، مبيناً سموه حرص المحافظة في إيصال وتلبية احتياجات الأهالي بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم في ترسيخ دعائم الأمن.
في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ الخطط والمبادرات الأمنية الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.
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