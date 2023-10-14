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محافظ الجنوبية: تكثيف المبادرات والحملات التوعوية في المرافق العامة للإسهام في تعزيز الأمن المجتمعي

10/14/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬العاشر‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬ولتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬الجنوبية‭.‬

بعدها،‭ ‬تابع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬القادمة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية،‭ ‬حيث‭ ‬تابع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬الأمنية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تكثيف‭ ‬المبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي،‭ ‬كما‭ ‬تابع‭ ‬سموه‭ ‬أيضا‭ ‬عرضاً‭ ‬قدمته‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬حول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للمناسبات‭ ‬القادمة‭ ‬والدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لانسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬طرق‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬تحقيق‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬الفاعلة‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الجنوبية‭.‬

وقد‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬لشرح‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬رجال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬حوادث‭ ‬الحريق‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬المتبعة،‭ ‬والأداء‭ ‬المتميز‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

واطلع‭ ‬سموه،‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬قدمته‭ ‬لجنة‭ ‬الكوارث،‭ ‬حول‭ ‬الإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المواضيع‭ ‬والملاحظات‭ ‬التي‭ ‬تسلمتها‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرصد‭ ‬المستمر‭ ‬لمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتواصل‭ ‬الميداني،‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬متابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬الأمنية‭ ‬لمناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬الهادفة،‭ ‬وسعي‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الرائدة‭.‬

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