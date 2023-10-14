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الأردن: منع الدواء والغذاء والمساعدة الإنسانية عن غزة ((جريمة حرب))

10/14/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬منع‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والوقود‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يعانيها‭ ‬القطاع‭. ‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬عن‭ ‬الصفدي‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنتونيو‭ ‬تياني‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬منع‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والوقود‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬عن‭ ‬غزة‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬وفق‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة،‭ ‬وخرق‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬ووفق‭ ‬معايير‭ ‬واحدة،‭ ‬وليس‭ ‬وفق‭ ‬هوية‭ ‬الضحية‭ ‬ومكان‭ ‬الصراع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لشيوخ‭ ‬وأطفال‭ ‬ونساء‭ ‬غزة‭ ‬مسؤولية‭ ‬دولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬وقانونية‭ ‬جماعية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعانيها‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬واستعار‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬غادر‭ ‬البلاد‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬أوروبية‭ ‬‮«‬لحشد‭ ‬موقف‭ ‬دولي‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬تشمل‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭. ‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬تتصدر‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجولة،‭ ‬‮«‬الأوضاع‭ ‬الخطيرة‭ ‬والمتدهورة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وضرورة‭ ‬تسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬أسبوع‭ ‬يشن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفا‭ ‬مكثفا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقد‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬إخلاء‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تتركز،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭ ‬عمليات‭ ‬حماس،‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬قبل‭ ‬تصعيد‭ ‬عملياته‭. ‬وكان‭ ‬شدد‭ ‬الحصار‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬أصلا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬عبر‭ ‬قطع‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والغذاء‭. ‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2200‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬طفل‭. ‬

ورأى‭ ‬الصفدي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يمر‭ ‬دون‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والحرب‭ ‬ووقف‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬يدفع‭ ‬ثمنه‭ ‬الأبرياء‭ ‬ويضع‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‭ ‬كلها‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الصراع‭ ‬والعنف‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إدانة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬واستهدافهم‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬موقف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬حوله‮»‬‭.‬

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