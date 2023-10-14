الأردن: منع الدواء والغذاء والمساعدة الإنسانية عن غزة ((جريمة حرب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان – الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ليل الجمعة السبت أن منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بمثابة «جريمة حرب»، داعيا إلى وقف «الكارثة الإنسانية» التي يعانيها القطاع.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله خلال لقائه نظيره الإيطالي أنتونيو تياني في عمان إن «منع الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية عن غزة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، وخرق للقانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع، ووفق معايير واحدة، وليس وفق هوية الضحية ومكان الصراع».
وأضاف «إيصال المساعدات الإنسانية لشيوخ وأطفال ونساء غزة مسؤولية دولية أخلاقية وقانونية جماعية»، مشددا على «ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة مع استمرار التصعيد واستعار الحرب على غزة».
ومن جانب آخر، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي ان الملك عبدالله الثاني غادر البلاد السبت في جولة أوروبية «لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة»، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وبحسب البيان تتصدر جدول أعمال الجولة، «الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين».
ومنذ أسبوع يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا على قطاع غزة، وقد طلب من سكان القطاع إخلاء شمال غزة حيث تتركز، وفق قوله عمليات حماس، نحو الجنوب قبل تصعيد عملياته. وكان شدد الحصار على القطاع المحاصر أصلا منذ العام 2007 عبر قطع المياه والكهرباء والغذاء.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة نتيجة القصف العنيف الى أكثر من 2200 بينهم أكثر من 700 طفل.
ورأى الصفدي أن «كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار».
وأكد أن «إدانة قتل المدنيين واستهدافهم من الجانبين موقف يجب أن يتحد المجتمع الدولي حوله».
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