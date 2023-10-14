السعودية تعلق محادثات التطبيع مع إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬علّقت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬محادثات‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬السعوديين‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬السعوديّ‭ ‬المطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قررت‭ ‬تعليق‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬التطبيع‭ ‬المحتمل‭ ‬وأبلغت‭ ‬ذلك‭ ‬للمسؤولين‭ ‬الأمريكيين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬برعاية‭ ‬المباحثات‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬تعليق‭ ‬مفاوضات‭ ‬التطبيع‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬تشمل‭ ‬ستّ‭ ‬دول‭ ‬عربية‭. ‬

لم‭ ‬تعترف‭ ‬السعودية‭ ‬بإسرائيل‭ ‬ولم‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أبراهام‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية‭. ‬وتدفع‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لوضع‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭. ‬

من‭ ‬ناحيته‭ ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السعودي‭ ‬هشام‭ ‬الغنام‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التطبيع‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬هو‭ ‬مبادرة‭ ‬ومشروع‭ ‬أمريكي‭ ‬رحبت‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تمكنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يعالج‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬ – ‭ ‬اتفاق‭ ‬سيقبله‭ ‬الفلسطينيون‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬مستعدة‭ ‬حقاً‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يمنحهم‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬احتياجاتهم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬جوست‭ ‬هيلترمان،‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬بجدية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬عندما‭ ‬يرى‭ ‬شعبها‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬شنّ‭ ‬حماس‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬ندّدت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بيانات‭ ‬بالسياسة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬لاندلاع‭ ‬المواجهة‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حيال‭ ‬وضع‭ ‬المدنيين‭ ‬مع‭ ‬شنّ‭ ‬الاحتلال‭ ‬آلاف‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬وتوجيه‭ ‬إنذار‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬يدعوهم‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بآلاف‭ ‬منهم‭ ‬للنزوح‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الجنوب‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬هو‭ ‬الأشد‭ ‬لهجة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬عبرت‭ ‬الرياض‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬الإنذار‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬واستهداف‭ ‬المدنيين‭. ‬وأكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الرفض‭ ‬‮«‬القاطع‭ ‬لدعوات‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬وإدانتها‭ ‬لاستمرار‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬العزّل‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

بالمثل،‭ ‬شجب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬وضع‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭. ‬إنه‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬للغاية‭. ‬وكما‭ ‬تعلمون،‭ ‬فإن‭ ‬المتضرر‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬هم‭ ‬المدنيون‭ ‬والسكان‭ ‬المدنيون‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭ ‬يتضررون‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬الآن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وقف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين،‭ ‬وهنا‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع‭ ‬بسرعة‭ ‬لإعادة‭ ‬السلام‭ ‬بسرعة‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬ – ‭ ‬ثم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬الإنسانية‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وعملت‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الجاري‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتصالات‭ ‬أجراها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬وأكّد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬وقوفها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬‮«‬اتّساع‮»‬‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع‭.‬

والخميس،‭ ‬بحث‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الجاري‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬الزعيمين‭ ‬منذ‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬برعاية‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الفائت‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬57‭ ‬دولة‭ ‬ومقرها‭ ‬جدة،‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬استثنائي‭ ‬للجنتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأربعاء‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭. ‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬يأتي‭ ‬لتدارس‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومحيطها‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬بما‭ ‬يهدد‭ ‬المدنيين‭ ‬وأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬