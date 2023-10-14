لمعالجة تأثير الإساءة ضد الرياضيين ((الدولي للسيارات)) يطلق حملة ((متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬اليوم‭ ‬المقياس‭ ‬البارومتري‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬متحدون‭ ‬ضد‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‮»‬‭ ‬ – ‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬لمعالجة‭ ‬تأثير‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ضد‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمتطوعين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضيّة‭.‬

ابتكرت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستقصائية،‭ ‬والتي‭ ‬تمّ‭ ‬تقديمها‭ ‬كمقياس،‭ ‬لتوفير‭ ‬تقييم‭ ‬لمدى‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ضد‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمنافسين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والمشاركين‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬هيئة‭ ‬رياضية‭ ‬دولية‭. ‬وسيترأس‭ ‬فريق‭ ‬المشروع‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬حسن،‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬والسياسة‭ ‬الرياضية‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

وسيتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬تقييم‭ ‬التأثير‭ ‬المباشر‭ ‬وغير‭ ‬المباشر‭ ‬للإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وتصنيف‭ ‬أشكال‭ ‬الإساءة‭ ‬التي‭ ‬يعتبرونها‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬دعوة‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تشكيل‭ ‬وقياس‭ ‬الاستجابة‭ ‬المحكمة‭ ‬لآفة‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

كما‭ ‬سيُطلب‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬قياس‭ ‬عواقب‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬والشباب‭ ‬والأقليات‭. ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬سيتم‭ ‬جمع‭ ‬الردود‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مقياساً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لتتبع‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬رؤية‭ ‬فريدة‭ ‬لواحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬التحديات‭ ‬المؤذية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.

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سيقود‭ ‬فريق‭ ‬أبحاث‭ ‬جامعة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬آليات‭ ‬التحليل‭ ‬والعرض‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مسح‭ ‬سنوي‭ ‬لمقياس‭ ‬ UAOA ،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬إجراؤه‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البحثية‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تُكمل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الاستطلاع‭ ‬بحلول‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭/ ‬نوفمبر‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬نشر‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاع‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭/ ‬يناير‭. ‬

وبدوره‭ ‬عقّب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليم‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬استطلاع‭ ‬بارومتري‭ ‬حول‭ ‬إساءة‭ ‬الاستخدام‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بمثابة‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬‮«‬متحدون‭ ‬ضد‭ ‬إساءة‭ ‬الاستخدام‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‮»‬‭.‬

‮«‬ستقود‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬البحثية‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المشهد‭ ‬الرياضي‭ ‬لتوجيه‭ ‬نهجنا‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬ولن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬في‭ ‬رياضتنا‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهد‭ ‬تعاوني‭ ‬يجمع‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والفرق‭ ‬والمنافسين‭ ‬والمشجعين،‭ ‬فلكلٍ‭ ‬دور‭ ‬يلعبه‮»‬‭.‬