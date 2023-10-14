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لوب يضع فريق البحرين ريد إكستريم في قلب المنافسة

10/14/2023 7:15:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قاد‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬رايد‭ ‬إكستريم‭ ‬إلى‭ ‬خضم‭ ‬معركة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬أمس‭ ‬بينما‭ ‬يقترب‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬من‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬للوب‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‭ ‬منذ‭ ‬رالي‭ ‬سونورا‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬وأول‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لمساعده‭ ‬لوركين،‭ ‬الذي‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬أصيب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الرالي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬لوب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬38‭ ‬بعد‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬العطية‭ ‬اليوم‭ ‬بسيارته‭ ‬تويوتا‭ ‬ضمن‭ ‬للعطية‭ ‬إنهاء‭ ‬تحدي‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثاني‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭.‬

وحقق‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب،‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬بشكل‭ ‬تنافسي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬الرالي‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬لمسافة‭ ‬311‭ ‬كيلومتراً‭ ‬بين‭ ‬أغادير‭ ‬وزاكورة،‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬العطية‭ ‬ليشدد‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭.‬

واحتل‭ ‬أورلي‭ ‬تيرانوفا،‭ ‬وصيف‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بسيارته‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ملاحه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الجديد‭ ‬برناردو‭ ‬جراو‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬لوب‭ ‬سعيداً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬البطل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬ومسافتها‭ ‬19‭ ‬كيلومتراً‭ ‬ليتعرف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬سيارته‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭. ‬وكان‭ ‬الاسرع‭ ‬في‭ ‬النقطة‭ ‬43‭ ‬والنقطة‭ ‬105‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتصدر‭ ‬العطية‭ ‬المشهد‭.‬

وتضمنت‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وهي‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬الرالي،‭ ‬ومسافتها‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬كيلومتر،‭ ‬قسماً‭ ‬مؤقتا‭ ‬بدروب‭ ‬ومسارات‭ ‬صخرية‭
‬وترابية،‭ ‬ومساراً‭ ‬بطول‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬عبر‭ ‬كثبان‭ ‬إرج‭ ‬شيغاغا،‭ ‬حيث‭ ‬الرمال‭ ‬الناعمة‭ ‬والحرارة‭ ‬الخانقة‭ ‬والتحديات‭ ‬الملاحية‭ ‬لتوفر‭ ‬بذلك‭ ‬اختبارا‭ ‬صارما‭ ‬للسيارات‭ ‬والمنافسين‭.‬

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