لاعبو أخضر الريشة يتأهلون إلى دور الثمانية ببطولة مصر

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (واس): تأهل لاعب المنتخب السعودي مهد شيخ إلى دور الثمانية من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة المقامة حالياً على صالات ملعب القاهرة الدولي.
وجاء تأهل لاعب الأخضر مهد شيخ بعد فوزه في منافسات -فردي رجال – على لاعب المنتخب المصري بنتيجة 0/2، وذلك ضمن دور الـ 16 للبطولة.
وفي منافسات – زوجي مختلط – تأهل لاعبا أخضر الريشة الطائرة مهد شيخ، وخديجة لطيف، إلى دور الثمانية بعد فوزهما على لاعبي المنتخب المصري بنتيجة 0/2، وذلك ضمن منافسان دور الـ 16 للبطولة.
كما تأهلت لاعبتا المنتخب هيا المدرع وخديجة لطيف، للدور الثمانية في منافسات - زوجي سيدات - عقب فوزهما على المنتخب المصري 0/2، وذلك ضمن دور الـ 16 للبطولة.
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