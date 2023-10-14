لاعبو أخضر الريشة يتأهلون إلى دور الثمانية ببطولة مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬واس‭): ‬تأهل‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬مهد‭ ‬شيخ‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬مصر‭ ‬الدولية‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬صالات‭ ‬ملعب‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬لاعب‭ ‬الأخضر‭ ‬مهد‭ ‬شيخ‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ -‬فردي‭ ‬رجال‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بنتيجة‭ ‬0/2،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬للبطولة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬منافسات‭ ‬ – ‭ ‬زوجي‭ ‬مختلط‭ ‬ – ‭ ‬تأهل‭ ‬لاعبا‭ ‬أخضر‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬مهد‭ ‬شيخ،‭ ‬وخديجة‭ ‬لطيف،‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بنتيجة‭ ‬0/2،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسان‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬للبطولة‭.‬

كما‭ ‬تأهلت‭ ‬لاعبتا‭ ‬المنتخب‭ ‬هيا‭ ‬المدرع‭ ‬وخديجة‭ ‬لطيف،‭ ‬للدور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ - ‬زوجي‭ ‬سيدات‭ - ‬عقب‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬0‭/‬2،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬للبطولة‭.‬