علي عيد يمثل الشارقة الإماراتي في الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب – علي مجيد الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي الشارقة الإماراتي مع لاعبنا الدولي لكرة اليد والمحترف بفريق الترجي السعودي علي عيد، ليمثل صفوفه في منافسات البطولة الآسيوية للأندية 26 التي ستقام في دولة الكويت خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر المقبل.
ووقع الشارقة الإماراتي في المجموعة الثانية التي تضم كلا من (القادسية الكويتي، العربي القطري، الجيش العراقي، شباب صيدا اللبناني وساي الهندي). وإذا ما نجح علي عيد مع فريقه الشارقة الإماراتي في التأهل للأدوار النهائية، فإنه قد يواجه فريقه السابق النجمة أو زملاءه الدوليين بالخليج السعودي حسين الصياد والحارس محمد عبدالحسين، اللذين سيكونان معاً في المجموعة الأولى وبجانبهما (فرق الكويت الكويتي، الغرافة القطري، الصلاح الفلسطيني والصقر الذهبي الهندي).
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