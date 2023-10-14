علي عيد يمثل الشارقة الإماراتي في الآسيوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب – علي مجيد الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬مع‭ ‬لاعبنا‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمحترف‭ ‬بفريق‭ ‬الترجي‭ ‬السعودي‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬ليمثل‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬26‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

ووقع‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ (‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي،‭ ‬شباب‭ ‬صيدا‭ ‬اللبناني‭ ‬وساي‭ ‬الهندي‭). ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬النجمة‭ ‬أو‭ ‬زملاءه‭ ‬الدوليين‭ ‬بالخليج‭ ‬السعودي‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬اللذين‭ ‬سيكونان‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وبجانبهما‭ (‬فرق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري،‭ ‬الصلاح‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والصقر‭ ‬الذهبي‭ ‬الهندي‭).‬