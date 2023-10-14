كأس أمم إفريقيا.. صلاح.. أوسيمهن.. حكيمي... نجوم تحت المجهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬النجم‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬المتعطش‭ ‬لدفع‭ ‬‮«‬النسور‮»‬‭ ‬النيجيرية‭ ‬للتحليق‭ ‬عالياً،‭ ‬والموهوب‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬المستعد‭ ‬ليزأر‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬التيرانغا‮»‬،‭ ‬ستكون‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬ساحة‭ ‬لتألق‭ ‬النجوم‭ ‬وفرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭. ‬

صلاح‭... ‬توت‭ ‬عنخ‭ ‬آمون‭ ‬الفراعنة

من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬نغفل‭ ‬محمد‭ ‬صلاح،‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي،‭ ‬الملقب‭ ‬أحيانا‭ ‬بـ«الهرم‭ ‬الرابع‮»‬،‭ ‬وأحيانا‭ ‬أخرى‭ ‬بـ«ملك‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يحظى‭ ‬فيه‭ ‬بالتبجيل‭. ‬قدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬سعادة‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬،‭ ‬وبعدما‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬خجول‭ ‬مع‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عاد‭ ‬المهاجم‭ ‬المصري‭ ‬ابن‭ ‬الـ31‭ ‬عاما‭ ‬للتألق‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬الحالي‭ ‬بتسجيله‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬وتمريره‭ ‬4‭ ‬كرات‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الـ34‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭.‬

مانيه‭ ‬للثنائية

سيتولى‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السنغال،‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬التيرانغا‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬تتويجهم‭ ‬بباكورة‭ ‬ألقابهم‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭. ‬عاد‭ ‬مانيه‭ ‬‮«‬المتفجر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صلاح،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهبط‭ ‬مستواه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني،‭ ‬للتألق‭ ‬مجددا‭ ‬وهز‭ ‬الشباك‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬وسيحاول‭ ‬قيادة‭ ‬بلاده‭ ‬لثنائية‭ ‬تاريخية‭. ‬

أوسيمهن‭.. ‬الهداف‭ ‬التسلسلي

يتألق‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬مع‭ ‬نابولي،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬مطلقا‭ ‬العنان‭ ‬للإحصائيات‭: ‬سجل‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬و31‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬مباراة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

لم‭ ‬يبخل‭ ‬بأهدافه‭ ‬ايضاً‭ ‬مع‭ ‬‮«‬النسور‭ ‬الممتازة‮»‬‭ (‬سوبر‭ ‬إيغلز‭) ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬منها‭ ‬7‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬ساوتومي‭ ‬وبرينسيبي‭ ‬المتواضع‭. ‬محاطًا‭ ‬بأسطول‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أصحاب‭ ‬الجينات‭ ‬الهجومية،‭ ‬بينهم‭ ‬المبهر‭ ‬تايو‭ ‬أوونيي‭ ‬وفيكتور‭ ‬بونيفاس‭ ‬المتألق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الالماني،‭ ‬سيحاول‭ ‬أوسيمهن‭ ‬إعادة‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬تتويج‭ ‬قاري‭ ‬لها‭. ‬

أشرف‭ ‬حكيمي‭.. ‬و«أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬

يُبهر‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬لفريق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬جميع‭ ‬الدقائق‭ ‬ويسجل‭ ‬الأهداف‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬نتائج‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭. ‬

سيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬المغربي‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬وعناصر‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬،‭ ‬المرشح‭ ‬بعد‭ ‬مفاجأة‭ ‬بلوغه‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعد‭ ‬48‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الصيام‭. ‬

أونانا‭... ‬السور‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُقهر‭ ‬

أغلق‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬مانشسستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي،‭ ‬الباب‭ ‬بوجه‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬ريغوبير‭ ‬سونغ‭. ‬لكن‭ ‬حارس‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لانتقادات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والبالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬ارتدى‭ ‬قفازات‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يروّض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬صلبة‭ ‬تضم‭ ‬ثلاثي‭ ‬الهجوم‭ ‬إريك‭ ‬مكسيم‭ ‬تشوبو‭ ‬موتينغ،‭ ‬كارل‭ ‬توكو‭ ‬إيكامبي‭ ‬وفنسان‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭. ‬

محرز‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬متعطشا‭ ‬للألقاب

جلب‭ ‬الجناح‭ ‬الأيمن‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬البهجة‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وسيواصل‭ ‬مراوغة‭ ‬خصومه‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬لهجوم‭ ‬‮«‬ثعالب‭ ‬الصحراء‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬محتفلاً‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬مواطنيه‭ ‬الذين‭ ‬يتنفسون‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬نبض‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬

يبقى‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الملاعب‭ ‬الانجليزية‭ ‬للالتحاق‭ ‬بفريق‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي،‭ ‬أحد‭ ‬اعمدة‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬السنغال،‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب،‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭. ‬

طوفان‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة

سيكون‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬فرصة‭ ‬للتألق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشرّعة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الاحتمالات‭. ‬فمنتخب‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬بفضل‭ ‬بروز‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي‭ ‬وظهير‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬مع‭ ‬أبطال‭ ‬ألمانيا‭. ‬

وستسلط‭ ‬غانا‭ ‬الاضواء‭ ‬على‭ ‬مهاجمها‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬قدوس‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬المنتقل‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬إلى‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الانجليزي‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي‭. ‬كما‭ ‬تنتظر‭ ‬تونس‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬بزوغ‭ ‬نجم‭ ‬حنبعل‭ ‬المجبري‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬السنغال‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬تألق‭ ‬المهاجم‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬تشلسي‭ ‬الانجليزي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتمكن‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بينما‭ ‬سيراهن‭ ‬منتخب‭ ‬غينيا‭ ‬على‭ ‬‮«‬الجوهرة‮»‬‭ ‬الشاب‭ ‬أليكس‭ ‬موريبا‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭.‬