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قطر وإيران في نهائي دورة الأردن الودية

10/14/2023 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عمان،‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الأردن‭ ‬الدولية‭ ‬الرباعية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬6‭-‬5‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬الوقت‭ ‬الأصلي‭ ‬0‭-‬0‭) ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭. ‬

ويلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬المضيف‭ ‬3‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ذاته‭. ‬

ويلتقي‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أيضا‭ ‬لتحديد‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭. ‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬شهد‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬تكافؤا‭ ‬كبيرا‭ ‬وتبادلا‭ ‬للسيطرة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬ورغم‭ ‬قلة‭ ‬الفرص‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬المرميين،‭ ‬كاد‭ ‬علي‭ ‬التميمي‭ ‬أن‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬متابعة‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬سددها‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬أبعدها‭ ‬المدافع‭ ‬أحمد‭ ‬سهيل‭ ‬عن‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬

ولم‭ ‬يتبدل‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬رغم‭ ‬إشراك‭ ‬المنتخبين‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البدلاء،‭ ‬وسنحت‭ ‬فرصة‭ ‬أمام‭ ‬بشار‭ ‬رسن‭ ‬لمنح‭ ‬التقدم‭ ‬للعراق‭ ‬بتسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن،‭ ‬وتصدى‭ ‬الحارس‭ ‬القطري‭ ‬مشعل‭ ‬برشم‭ ‬لتسديدة‭ ‬أمير‭ ‬العماري‭. ‬

وردت‭ ‬قطر‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لأحمد‭ ‬سهيل‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أمسكها‭ ‬الحارس‭ ‬العراقي‭ ‬أحمد‭ ‬باسل‭. ‬

وفي‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬سجل‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬حسن‭ ‬الهيدوس،‭ ‬أحمد‭ ‬سهيل،‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬سلطان‭ ‬البريك،‭ ‬جاسم‭ ‬جابر‭ ‬ومصطفى‭ ‬مشعل،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬أحمد‭ ‬فتحي‭ ‬وأحمد‭ ‬علاء‭. ‬

وسجل‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬ميرخاس‭ ‬دوسكي،‭ ‬علي‭ ‬عدنان،‭ ‬أحمد‭ ‬علي،‭ ‬أمير‭ ‬عماري،‭ ‬وريبين‭ ‬سلاقة،‭ ‬وأهدر‭ ‬علي‭ ‬حمادي،‭ ‬مهند‭ ‬علي‭ ‬وبشار‭ ‬رسن‭. ‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬سجل‭ ‬سردار‭ ‬أزمون‭ (‬6‭) ‬ومهدي‭ ‬طارمي‭ (‬27‭) ‬ومهرجان‭ ‬محمد‭ (‬4+90‭) ‬أهداف‭ ‬إيران،‭ ‬ويزن‭ ‬النعيمات‭ (‬74‭) ‬هدف‭ ‬الأردن‭. ‬

وبكرت‭ ‬إيران‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬أزمون‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مهاجم‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬طارمي‭ ‬فانفرد‭ ‬وسدد‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬يزيد‭ ‬أبو‭ ‬ليلى‭ (‬6‭). ‬

وعزز‭ ‬طارمي‭ ‬تقدم‭ ‬إيران‭ ‬بتسديدة‭ ‬زاحفة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ (‬27‭). ‬

وكاد‭ ‬مهاجم‭ ‬مونبلييه‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬أن‭ ‬يقلص‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬انفراد‭ ‬بالحارس‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بيرانواند‭ ‬لكنه‭ ‬سدد‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ (‬33‭). ‬

ونجح‭ ‬مهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬القطري‭ ‬النعيمات‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بتسديدة‭ ‬أرضية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬بيرانواند‭ (‬74‭). ‬

وسنحت‭ ‬فرصة‭ ‬للأردن‭ ‬لتعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬عندما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬عرقلة‭ ‬التعمري‭ ‬لكن‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬الفيصلي‭ ‬إحسان‭ ‬حداد‭ ‬سددها‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭ (‬90+1‭). ‬

وعاقبت‭ ‬إيران‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بالهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬سجله‭ ‬مهرجان‭ ‬محمد‭ ‬بتسديدة‭ ‬ساقطة‭ (‬4+90‭). ‬

وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬لخوض‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬ونهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

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