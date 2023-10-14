قطر وإيران في نهائي دورة الأردن الودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عمان، (أ ف ب): تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية من دورة الأردن الدولية الرباعية في كرة القدم بفوزه على نظيره العراقي 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0-0) الجمعة على ملعب عمان الدولي.
ويلتقي المنتخب القطري في المباراة النهائية الثلاثاء القادم مع إيران التي تغلبت على الأردن المضيف 3-1 على الملعب ذاته.
ويلتقي الأردن مع العراق الثلاثاء أيضا لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
في المباراة الأولى، شهد الشوط الأول تكافؤا كبيرا وتبادلا للسيطرة بين المنتخبين، ورغم قلة الفرص على كلا المرميين، كاد علي التميمي أن يفتتح التسجيل للمنتخب العراقي بعد متابعة كرة عرضية سددها من داخل المنطقة أبعدها المدافع أحمد سهيل عن خط المرمى في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
ولم يتبدل الحال في الشوط الثاني رغم إشراك المنتخبين للعديد من البدلاء، وسنحت فرصة أمام بشار رسن لمنح التقدم للعراق بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الأيمن، وتصدى الحارس القطري مشعل برشم لتسديدة أمير العماري.
وردت قطر بتسديدة قوية لأحمد سهيل من خارج المنطقة أمسكها الحارس العراقي أحمد باسل.
وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب القطري حسن الهيدوس، أحمد سهيل، أكرم عفيف، سلطان البريك، جاسم جابر ومصطفى مشعل، فيما أهدر أحمد فتحي وأحمد علاء.
وسجل للمنتخب العراقي، ميرخاس دوسكي، علي عدنان، أحمد علي، أمير عماري، وريبين سلاقة، وأهدر علي حمادي، مهند علي وبشار رسن.
وفي الثانية، سجل سردار أزمون (6) ومهدي طارمي (27) ومهرجان محمد (4+90) أهداف إيران، ويزن النعيمات (74) هدف الأردن.
وبكرت إيران بالتسجيل عبر مهاجم روما الإيطالي أزمون إثر تمريرة من مهاجم بورتو البرتغالي طارمي فانفرد وسدد على يمين الحارس يزيد أبو ليلى (6).
وعزز طارمي تقدم إيران بتسديدة زاحفة على يسار الحارس (27).
وكاد مهاجم مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أن يقلص الفارق من انفراد بالحارس علي رضا بيرانواند لكنه سدد بجوار القائم (33).
ونجح مهاجم الأهلي القطري النعيمات في تقليص الفارق بتسديدة أرضية على يسار الحارس بيرانواند (74).
وسنحت فرصة للأردن لتعديل النتيجة عندما حصل على ركلة جزاء بعد عرقلة التعمري لكن لاعب وسط الفيصلي إحسان حداد سددها فوق المرمى (90+1).
وعاقبت إيران أصحاب الأرض بالهدف الثالث بعد ثلاث دقائق سجله مهرجان محمد بتسديدة ساقطة (4+90).
وتقام البطولة في إطار استعداد المنتخبات المشاركة لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر مطلع العام القادم.
MENAFN14102023000055011008ID1107241104