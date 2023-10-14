الهند ستترشح لاستضافة أولمبياد 2036

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بومباي- (أ ف ب): أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس السبت أن بلاده ستترشح لاستضافة دورة الالعاب الأولمبية عام 2036.
وقال مودي عقب اجتماع للجنة الاولمبية الدولية في بومباي إن «الهند متحمسة جدا لتنظيم الألعاب الأولمبية ولن تدخر جهدا» للقيام بذلك.
وأضاف «هذا حلم وطموح» سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وتعتبر الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وهي أكبر دولة لم تستضف الألعاب الأولمبية حتى الآن.
ولم يكشف مودي عن المدينة التي ستتقدم بطلب استضافة الأولمبياد، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أنها ستقام في أحمد آباد، في ولاية غوجارات (شمال غرب)، مسقط رأس رئيس الوزراء، إذا قررت اللجنة الأولمبية الدولية منح الهند الاستضافة، وبالتالي ستصبح رابع دولة آسيوية تنال هذا الشرف بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
ويرتقب أن تصادق اللجنة الاولمبية الدولية الاثنين على إدراج رياضة الكريكيت في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس، وهو الابتكار الرئيسي لبرنامج أولمبي يمتد إلى ما هو أبعد من 35 رياضة، وهو رقم قياسي في تاريخ الألعاب.
وتحظى رياضة الكريكيت بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الكومنولث، وخاصة في الهند ولا سيما في أحمد آباد التي لديها ملعب ضخم يحمل اسم رئيس الوزراء مودي ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 130 ألف متفرج، حيث تقام بطولة العالم حاليا.
ويأتي الإعلان الرسمي عن الترشيح بعد شهرين فقط من إعلان وزير الرياضة أنوراج ثاكور أن الهند أصبحت الآن موطنًا لـ«البنية التحتية العالمية العليا» التي تجعلها جاهزة لاستضافة الألعاب الأولمبية.
ونقلت صحيفة هندو عن ثاكور قوله «لا ينبغي أن يكون هناك شك في كفاءة الهند»، مضيفا «هذا الوقت المناسب» للترشح لتنظيم أكبر حدث رياضي في العالم.
واستضافت الهند هذا العام قمة مجموعة العشرين، وحظيت بإشادة كبيرة لاستضافتها أقوى زعماء العالم.
وقال مودي السبت إن نجاح قمة مجموعة العشرين دليل على استعداد بلاده لاستضافة «أحداث عالمية كبرى».
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