الهند ستترشح لاستضافة أولمبياد 2036

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بومباي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬2036‭.‬

وقال‭ ‬مودي‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بومباي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهند‭ ‬متحمسة‭ ‬جدا‭ ‬لتنظيم‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬ولن‭ ‬تدخر‭ ‬جهدا‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬حلم‭ ‬وطموح‮»‬‭ ‬سكان‭ ‬الهند‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليار‭ ‬نسمة‭.‬

وتعتبر‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬اكتظاظا‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬لم‭ ‬تستضف‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬مودي‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬ستتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬أحمد‭ ‬آباد،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬غوجارات‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إذا‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬منح‭ ‬الهند‭ ‬الاستضافة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستصبح‭ ‬رابع‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية‭ ‬تنال‭ ‬هذا‭ ‬الشرف‭ ‬بعد‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والصين‭.‬

ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬تصادق‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬رياضة‭ ‬الكريكيت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2028‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬وهو‭ ‬الابتكار‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبرنامج‭ ‬أولمبي‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬رياضة،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭.‬

وتحظى‭ ‬رياضة‭ ‬الكريكيت‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الكومنولث،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬أحمد‭ ‬آباد‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬ملعب‭ ‬ضخم‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مودي‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يستوعب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭.‬

ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬الترشيح‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬أنوراج‭ ‬ثاكور‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬موطنًا‭ ‬لـ«البنية‭ ‬التحتية‭ ‬العالمية‭ ‬العليا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تجعلها‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬هندو‭ ‬عن‭ ‬ثاكور‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬الهند‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭ ‬للترشح‭ ‬لتنظيم‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

واستضافت‭ ‬الهند‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬وحظيت‭ ‬بإشادة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاستضافتها‭ ‬أقوى‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬مودي‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬نجاح‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لاستضافة‭ ‬‮«‬أحداث‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى‮»‬‭.‬