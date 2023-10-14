تخطى بلاتيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬تألقه‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬هولندا،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

ونجح‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الطواحين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وأضاف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬53،‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬42‭ ‬هدفاً‭ ‬دولياً‭ ‬ويتخطى‭ ‬ميشيل‭ ‬بلاتيني‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬التاريخيين‭ ‬لفرنسا‭.‬

ووصل‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬بعد‭ ‬72‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬بلاتيني‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭.‬

ويتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬القائمة‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬أوليفييه‭ ‬جيرو‭ ‬برصيد‭ ‬54‭ ‬هدفاً،‭ ‬وخلفه‭ ‬الأسطورة‭ ‬تيري‭ ‬هنري‭ ‬برصيد‭ ‬51‭ ‬هدفاً،‭ ‬ثم‭ ‬لاعب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬44‭ ‬هدفاً‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬مبابي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭.‬