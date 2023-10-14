تخطى بلاتيني

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي تألقه بتسجيل هدفين في شباك هولندا، في المباراة التي جمعتهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2024.
ونجح مبابي في افتتاح التسجيل للمنتخب الفرنسي أمام «الطواحين» في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، وأضاف الثاني في الدقيقة 53، ليرفع رصيده إلى 42 هدفاً دولياً ويتخطى ميشيل بلاتيني بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا.
ووصل مبابي إلى هذا الرقم بعد 72 مباراة دولية، وهو نفس عدد المباريات التي لعبها بلاتيني مع المنتخب الفرنسي.
ويتصدر ترتيب القائمة المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو برصيد 54 هدفاً، وخلفه الأسطورة تيري هنري برصيد 51 هدفاً، ثم لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في المركز الثالث برصيد 44 هدفاً متقدماً على مبابي صاحب المركز الرابع بفارق هدفين.
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