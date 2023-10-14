كاسيميرو يصاب في كاحله في مباراة البرازيل وفنزويلا‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مانشستر يونايتد أمس السبت أن لاعبه البرازيلي كاسيميرو تعرّض لإصابة خفيفة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.
النادي الإنجليزي أوضح في بيان أن كاسيميرو تعرّض لكدمة، خلال تعادل البرازيل مع ضيفتها فنزويلا 1-1، ليغادر الملعب قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة.
ونقل مانشستر يونايتد عن المدرب المؤقت للبرازيل فرناندو دينيز قوله: «طلب كاسيميرو الخروج بسبب تعرّضه لكدمة في الكاحل».
وأشار النادي إلى أن «مدى خطورة المشكلة غير واضح، ويبقى أن نرى ما إذا كان» كاسيميرو (31 عاماً) سيشارك في المباراة المقبلة للبرازيل ضد أوروغواي يوم الأربعاء.
البرازيل تحتلّ المركز الثاني في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 7 نقاط متأخرة بنقطتين عن الأرجنتين المتصدرة، بعد ثلاث مراحل.
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