كاسيميرو يصاب في كاحله في مباراة البرازيل وفنزويلا‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬لاعبه‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاسيميرو‭ ‬تعرّض‭ ‬لإصابة‭ ‬خفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬كاسيميرو‭ ‬تعرّض‭ ‬لكدمة،‭ ‬خلال‭ ‬تعادل‭ ‬البرازيل‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬ليغادر‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬11‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

ونقل‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬عن‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬للبرازيل‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬طلب‭ ‬كاسيميرو‭ ‬الخروج‭ ‬بسبب‭ ‬تعرّضه‭ ‬لكدمة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مدى‭ ‬خطورة‭ ‬المشكلة‭ ‬غير‭ ‬واضح،‭ ‬ويبقى‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‮»‬‭ ‬كاسيميرو‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬للبرازيل‭ ‬ضد‭ ‬أوروغواي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

البرازيل‭ ‬تحتلّ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬متأخرة‭ ‬بنقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المتصدرة،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭.‬







