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المنتخب النيجيري يؤكد إصابة أوسيمهن

10/14/2023 7:15:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ابوجا‭ (‬نيجيريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬مهاجمه‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ (‬2-2‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬مدة‭ ‬غيابه‭ ‬لم‭ ‬تُعرف‭ ‬بعد‭ ‬بانتظار‭ ‬نتائج‭ ‬فحص‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬أجري‭ ‬له‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وترك‭ ‬مهاجم‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬55‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بورتيماو‭ ‬في‭ ‬البرتغال،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬عضلية‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬الفخذ،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أوسيمهن‭ ‬خضع‭ ‬لفحص‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ظهور‭ ‬نتائجه‭ ‬الأحد‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬لـ«النسور‭ ‬الممتازة‮»‬‭ ‬جوزيه‭ ‬بيسيرو‭ ‬إن‭ ‬أوسيمهن‭ ‬سيخضع‭ ‬لصورة‭ ‬مقطعية،‭ ‬وسيغيب‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬الودية‭ ‬ضد‭ ‬موزمبيق‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭.‬

وأكد‭ ‬بيسيرو‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرها‭ ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نشركه‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬الفحص‮»‬‭.‬

وسجّل‭ ‬أوسيمهن‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬نابولي‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬رائع‭ ‬أحرز‭ ‬خلاله‭ ‬النيجيري‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭.‬

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