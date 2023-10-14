المنتخب النيجيري يؤكد إصابة أوسيمهن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب): أعلن المنتخب النيجيري لكرة القدم أن مهاجمه فيكتور أوسيمهن أصيب في الفخذ الجمعة خلال المباراة الدولية الودية ضد السعودية (2-2)، لكن مدة غيابه لم تُعرف بعد بانتظار نتائج فحص بالرنين المغناطيسي أجري له أمس السبت.
وترك مهاجم نابولي الإيطالي البالغ 24 عاماً المباراة في الدقيقة 55 على ملعب بورتيماو في البرتغال، بعد تعرضه لإصابة بدا أنها عضلية.
وقال أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب النيجيري لوكالة فرانس برس إن اللاعب أصيب في الفخذ، مضيفا أن أوسيمهن خضع لفحص بالرنين المغناطيسي ومن المتوقع ظهور نتائجه الأحد.
من جهته، قال المدرب البرتغالي لـ«النسور الممتازة» جوزيه بيسيرو إن أوسيمهن سيخضع لصورة مقطعية، وسيغيب على الأرجح الإثنين عن الودية ضد موزمبيق أيضاً في البرتغال.
وأكد بيسيرو في مقابلة نشرها المنتخب النيجيري على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي «لن نشركه بصرف النظر عن نتيجة الفحص».
وسجّل أوسيمهن ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف «سيري أ».
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