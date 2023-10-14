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((دوري نجوم قطر)) تشارك في اجتماع لمنتدى الدوريات العالمية

10/14/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬شاركت‭ ‬مؤسسة‭ ‬دوري‭ ‬نجوم‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬لمنتدى‭ ‬الدوريات‭ ‬العالمية‭ (‬دبليو‭.‬إل‭.‬إف‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البولندية‭ ‬وارسو،‭ ‬باستضافة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬البولندي‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدوريات‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬مؤسسة‭ ‬دوري‭ ‬نجوم‭ ‬قطر‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬هاني‭ ‬طالب‭ ‬بلان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬عباسي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمسابقات‭ ‬وتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭.‬

وذكرت‭ ‬مؤسسة‭ ‬دوري‭ ‬نجوم‭ ‬قطر‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى،‭ ‬وأبرزها‭ ‬تنسيق‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الدوريات‭ ‬المحترفة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬الرزنامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمباريات‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وتم‭ ‬تأكيد‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬والمتعلق‭ ‬بتقويم‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬ثلاث‭ ‬لجان‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ (‬فيفبرو‭) ‬وهي‭: ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬وإدارة‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬ولجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬حوادث‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ولجنة‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬مؤسسة‭ ‬دوري‭ ‬نجوم‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬بصفة‭ ‬دورية‭ ‬ضمن‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدوريات‭ ‬المحترفة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬مناقشاتها‭ ‬والمدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬

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