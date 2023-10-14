((دوري نجوم قطر)) تشارك في اجتماع لمنتدى الدوريات العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة (د ب أ): شاركت مؤسسة دوري نجوم قطر في الاجتماع السنوي لمنتدى الدوريات العالمية (دبليو.إل.إف) الذي أقيم في العاصمة البولندية وارسو، باستضافة من جانب دوري المحترفين البولندي وبمشاركة عدد من الدوريات العالمية لكرة القدم.
وضم وفد مؤسسة دوري نجوم قطر كلا من هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي والدكتور أحمد خليل عباسي المدير التنفيذي للمسابقات وتطوير كرة القدم في المؤسسة.
وذكرت مؤسسة دوري نجوم قطر عبر موقعها الرسمي أمس السبت: «تم خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى، وأبرزها تنسيق العلاقة بين الدوريات المحترفة، ومناقشة شاملة حول الرزنامة الخاصة بالمباريات الدولية والتي قد تشكل عبئا على اللاعبين، وتم تأكيد مواصلة السعي للحصول على دور فعال أكثر في عملية صنع القرار بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتعلق بتقويم المباريات الدولية».
وأضافت: «كما تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) وهي: اللجنة الدائمة المعنية بالصحة وإدارة اللعب النظيف ولجنة مكافحة حوادث التمييز في مباريات كرة القدم ولجنة الأمن».
وتأتي مشاركة مؤسسة دوري نجوم قطر في هذا المنتدى بصفة دورية ضمن حرصها على تعزيز العلاقات مع مختلف الدوريات المحترفة حول العالم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في القضايا التي تتم مناقشاتها والمدرجة على جدول الأعمال.
MENAFN14102023000055011008ID1107241099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.