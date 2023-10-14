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لام: فيفا تجاهلت البيئة في ملف مونديال 2030

10/14/2023 7:15:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائدا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أهمل‭ ‬الجانب‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬منح‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2030‭ ‬لست‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭.‬

وأعلن‭ ‬فيفا‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2030‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمغرب‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروجواي‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وباراجواي،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬انتظارا‭ ‬للموافقة‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬كونجرس‭ ‬الفيفا‭).‬

ويأتي‭ ‬قرار‭ ‬إقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ضمن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالمئوية‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭
‬1930‭ ‬في‭ ‬أوروجواي‭.‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحف‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ميونخر‭ ‬ميركور‭/‬تي‭.‬زد‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬والمشجعين‭ ‬السفر‭ ‬لمسافات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حضور‭ ‬تلك‭ ‬المباريات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬فهمه،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يؤيد‭ ‬فكرة‭ ‬إشراك‭ ‬أوروجواي‭ ‬نظرا‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالمئوية‭.‬

وأضاف‭ ‬فيليب‭ ‬لام،‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نحاول‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الأكثر‭ ‬خضرة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بينما‭ ‬يتجاهل‭ ‬فيفا‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لام‭ ‬أنه‭ ‬سيجرى‭ ‬تقليل‭ ‬السفر‭ ‬خلال‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يستخدم‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ (‬هليكوبتر‭) ‬لمشاهدة‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬وزيارة‭ ‬جميع‭ ‬الاستادات‭ ‬العشرة،‭ ‬مثلما‭ ‬فعل‭ ‬فرانز‭ ‬بيكنباور‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬بمروحية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬الدولة‭. ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬رحلات‭ ‬الطائرات‭ ‬المروحية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لام‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬نسخة‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬سيجعله‭ ‬أيضا‭ ‬يفتقد‭ ‬‮«‬فكرة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭. ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬نحتشد‭ ‬معا‭ ‬ونرى‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬ونستعرض‭ ‬رغبتنا‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬وفقا‭ ‬لخطط‭ ‬الفيفا‭.‬


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