كو: تعليق عضوية روسيا ((القرار الوحيد الممكن))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بومباي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البريطاني‭ ‬سيباستيان‭ ‬كو،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬اتخذت‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‮»‬‭ ‬بتعليق‭ ‬عضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭.‬

وكانت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬علّقت‭ ‬الخميس‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬،‭ ‬لوضعها‭ ‬تحت‭ ‬سلطتها‭ ‬خمس‭ ‬منظمات‭ ‬لمناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬محتلة‭.‬

يحرم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تلقائياً‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬الأولمبي‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬عواقب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المحتملة‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيفي‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وأولمبياد‭ ‬ميلانو‭ ‬كورتينا‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬ستقرّرها‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا،‭ ‬قال‭ ‬كو‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بومباي‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

أضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬القرار‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ (‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭)‬‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬موقفنا‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬وورلد‭ ‬أثلتيكس‭ (‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬كذلك‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬منذ‭ ‬2015‮»‬‭.‬

أوقِف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬بسبب‭ ‬اعتماده‭ ‬نظام‭ ‬تنشط‭ ‬ممنهج،‭ ‬فاضطر‭ ‬رياضيوه‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭.‬

وفي‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬استبعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمدربين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس،‭ ‬بعد‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬معتبرة‭ ‬الغزو‭ ‬بمثابة‭ ‬انتهاك‭ ‬للهدنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬الشتوي‭ ‬2022‭.‬

لكن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬غيّرت‭ ‬موقفها‭ ‬وأوصت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بإعادة‭ ‬دمج‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬محايدة‭ ‬و«على‭ ‬أساس‭ ‬فردي‮»‬،‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدعموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعَّال‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬استنكرت‭ ‬تعليق‭ ‬نشاطها،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬اتخذت‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬يأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬وله‭ ‬دوافع‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة‭.. ‬الرياضيون‭ ‬الروس،‭ ‬الموقوف‭ ‬معظمهم‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬لم‭ ‬يتأثروا‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‮»‬‭.‬

وحذا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬حذو‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬كلٌ‭ ‬بحسب‭ ‬برنامج‭ ‬مسابقاته،‭ ‬باستثناء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للقوى،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضات‭ ‬الأولمبية‭.‬