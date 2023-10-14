Sunday, 15 October 2023 05:09 GMT

ناشئو نادي هامبورج يحتجون على إساءة عنصرية

10/14/2023 7:15:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غادر‭ ‬فريق‭ ‬للناشئين‭ ‬بنادي‭ ‬هامبورج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬الجمعة،‭ ‬بداعي‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬لاعبيه‭ ‬لإساءة‭ ‬عنصرية‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬منافس‭.‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نادي‭ ‬هامبورج‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬تعرض‭ ‬لإساءة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعب‭ ‬بفريق‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬أبلغ‭ ‬الحكم‭ ‬بالأمر‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬وقد‭ ‬غادر‭ ‬الفريق‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭ .‬

وكشف‭ ‬نادي‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬شككوا‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬العنصري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يشاهده‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬حاملو‭ ‬الراية،‭ ‬لكن‭ ‬النادي‭ ‬سيواصل‭ ‬التحقيق‭.‬

وكان‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬متقدما‭ ‬4‭/‬1‭ ‬عند‭ ‬انسحاب‭ ‬هامبورج‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بنقص‭ ‬عددي‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬صفوفه‭.‬



MENAFN14102023000055011008ID1107241096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث