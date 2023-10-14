ناشئو نادي هامبورج يحتجون على إساءة عنصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غادر‭ ‬فريق‭ ‬للناشئين‭ ‬بنادي‭ ‬هامبورج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬الجمعة،‭ ‬بداعي‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬لاعبيه‭ ‬لإساءة‭ ‬عنصرية‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬منافس‭.‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نادي‭ ‬هامبورج‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬تعرض‭ ‬لإساءة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعب‭ ‬بفريق‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬أبلغ‭ ‬الحكم‭ ‬بالأمر‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬لكن‭ ‬الحكم‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬وقد‭ ‬غادر‭ ‬الفريق‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭ .‬

وكشف‭ ‬نادي‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬شككوا‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬العنصري،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يشاهده‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬حاملو‭ ‬الراية،‭ ‬لكن‭ ‬النادي‭ ‬سيواصل‭ ‬التحقيق‭.‬

وكان‭ ‬أرمينيا‭ ‬بيليفيلد‭ ‬متقدما‭ ‬4‭/‬1‭ ‬عند‭ ‬انسحاب‭ ‬هامبورج‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بنقص‭ ‬عددي‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬صفوفه‭.‬







