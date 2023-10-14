ناشئو نادي هامبورج يحتجون على إساءة عنصرية

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): غادر فريق للناشئين بنادي هامبورج الألماني لكرة القدم أرضية الملعب خلال مباراة أقيمت الجمعة، بداعي تعرض أحد لاعبيه لإساءة عنصرية من لاعب منافس.
وأكد متحدث باسم نادي هامبورج ما ذكره تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية، حيث صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت قائلا إن أحد لاعبي الفريق تعرض لإساءة من قبل لاعب بفريق أرمينيا بيليفيلد خلال مباراة ودية.
وأضاف المتحدث أن اللاعب أبلغ الحكم بالأمر عدة مرات، لكن الحكم لم ير ما حدث، وقد غادر الفريق أرضية الملعب في الدقيقة 87 .
وكشف نادي أرمينيا بيليفيلد لوكالة الأنباء الألمانية أن لاعبيه شككوا في حدوث مثل هذا التصرف العنصري، كما أن الأمر لم يشاهده الحكم أو حاملو الراية، لكن النادي سيواصل التحقيق.
وكان أرمينيا بيليفيلد متقدما 4/1 عند انسحاب هامبورج الذي لعب بنقص عددي إثر طرد لاعبين من صفوفه.
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