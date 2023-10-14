فيرنانديز وسينياكوفا في نهائي هونج كونج للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين (د ب أ): صعدت الكندية ليلا فيرنانديز إلى الدور النهائي للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تغلبت على الروسية أنا بلينكوفا 6/2 و7/5 أمس السبت في الدور قبل النهائي من بطولة هونج كونج المفتوحة للتنس.
وباتت فيرنانديز، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام 2021 على بعد خطوة واحدة من إحراز أول لقب لها منذ بطولة مونتيري بالمكسيك 2022. وتلتقي فيرنانديز في النهائي اليوم الأحد التشيكية كاترينا سينياكوفا التي تغلبت على الإيطالية مارتينا تريفيزان 6/4 و6/2 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.
وقالت فيرنانديز في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها: «هذه المباراة كانت صعبة للغاية. أنا (بلينكوفا) لاعبة رائعة وقوية للغاية، وتتمتع بثقة عالية».
وأضافت: «لعبت جيدا في المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية، بدأت هي في صنع المزيد من الفرص وتنافست بقوة أكبر. حاولت فقط الحفاظ على هدوئي. وتذكرت كلمات المدرب لي: هذا صراع، استمتعي به، وقدمي عرضا جيدا للجميع... وبعدها استعدت إيقاع لعبي من جديد».
وتغلبت سينياكوفا المصنفة 85 على العالم على تريفيزان لتتأهل إلى النهائي للمرة الثانية هذا الموسم على مستوى منافسات الفردي.
وأحرزت سينياكوفا هذا الموسم رابع لقب في مسيرتها على الملاعب العشبية ببطولة باد هومبورج الألمانية.
وتتطلع إلى الفوز في مباراة اليوم ليكون اللقب الأول لها على الملاعب الصلبة منذ نسخة عام 2017 من بطولة شينزين الصينية.
MENAFN14102023000055011008ID1107241095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.