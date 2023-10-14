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فيرنانديز وسينياكوفا في نهائي هونج كونج للتنس

10/14/2023 7:15:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬صعدت‭ ‬الكندية‭ ‬ليلا‭ ‬فيرنانديز‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬أنا‭ ‬بلينكوفا‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و7‭/‬5‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭. ‬‮
‬وباتت‭ ‬فيرنانديز،‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ (‬فلاشينج‭ ‬ميدوز‭) ‬عام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬مونتيري‭ ‬بالمكسيك‭ ‬2022‭. ‬وتلتقي‭ ‬فيرنانديز‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬التشيكية‭ ‬كاترينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬الإيطالية‭ ‬مارتينا‭ ‬تريفيزان‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.‬

وقالت‭ ‬فيرنانديز‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭. ‬أنا‭ (‬بلينكوفا‭) ‬لاعبة‭ ‬رائعة‭ ‬وقوية‭ ‬للغاية،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بثقة‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لعبت‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بدأت‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬وتنافست‭ ‬بقوة‭ ‬أكبر‭. ‬حاولت‭ ‬فقط‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هدوئي‭. ‬وتذكرت‭ ‬كلمات‭ ‬المدرب‭ ‬لي‭: ‬هذا‭ ‬صراع،‭ ‬استمتعي‭ ‬به،‭ ‬وقدمي‭ ‬عرضا‭ ‬جيدا‭ ‬للجميع‭... ‬وبعدها‭ ‬استعدت‭ ‬إيقاع‭ ‬لعبي‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

وتغلبت‭ ‬سينياكوفا‭ ‬المصنفة‭ ‬85‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تريفيزان‭ ‬لتتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭.‬

وأحرزت‭ ‬سينياكوفا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رابع‭ ‬لقب‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬العشبية‭ ‬ببطولة‭ ‬باد‭ ‬هومبورج‭ ‬الألمانية‭.‬

وتتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬ليكون‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الصلبة‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬شينزين‭ ‬الصينية‭. ‬

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