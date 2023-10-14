تشينوين: سأقدم أفضل ما لدي في مواجهة كرايتشيكوفا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جنغجو (الصين) (أ ف ب): قالت الصينية جنغ تشينوين إنها ستقدّم أفضل ما لديها عندما تواجه التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، اليوم الأحد في نهائي دورة جنغجو في كرة المضرب (500) على أرض صلبة، حيث ستحاول إحراز اللقب الأوّل على أرضها.
ولم تخسر النجمة الصينية الصاعدة والبالغة 21 عاماً أية مجموعة هذا الأسبوع، وبلغت ثاني نهائي لها هذه السنة والثالث في مسيرتها، بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني 6-2 و6-3 السبت.
ضربت جانغ التي حققت خامس فوز على إحدى اللاعبات العشر الأوليات، عندما تغلبت على اليونانية ماريا ساكّاري في الدور الثاني، خمسة إرسالات ساحقة ضد باوليني وخسرت ثلاث نقاط فقط على إرسالها في المباراة التي دامت 75 دقيقة.
لكن اللاعبة المصنفة 24 عالمياً لا تزال تشعر بأن عليها تحسين إرسالها، عندما تواجه في النهائي التشيكية كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 «شعرت اليوم أن بمقدوري تقديم الأفضل، خصوصاً على إرسالي».
وكانت جنغ أحرزت أولى ألقابها في دورات المحترفات في باليرمو الإيطالية في تموز/يوليو، وبلغت أول ربع نهائي في البطولات الكبرى الشهر الماضي في الولايات المتحدة.
تابعت الصينية «أريد أن ألعب بشراسة في المباراة المقبلة».
من جهتها، بلغت كرايتشيكوفا النهائي الرابع لها هذه السنة والثاني في أربعة أسابيع، بعدما عاقبت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة ثامنة 6-3 و6-0.
أحرزت اللاعبة البالغة 27 عاماً ألقاب دبي وسان دييغو هذه السنة، وتملك فرصة إضافة الثالث بعدما أقصت كاساتكينا للمرة الثالثة في أربع
مواجهات.
قالت التشيكية المصنفة 18 عالمياً «لا أعرف الكثير عن طريقة لعبها، لأني لم أواجهها سابقاً، لذا لا أعرف ماذا ينتظرني. الأمر يختلف عندما تضرب الكرات الحقيقية مقارنة مع ما تراه في مقاطع الفيديو».
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