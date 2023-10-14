تشينوين: سأقدم أفضل ما لدي في مواجهة كرايتشيكوفا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬الصينية‭ ‬جنغ‭ ‬تشينوين‭ ‬إنها‭ ‬ستقدّم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬عندما‭ ‬تواجه‭ ‬التشيكية‭ ‬باربورا‭ ‬كرايتشيكوفا،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬جنغجو‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭) ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صلبة،‭ ‬حيث‭ ‬ستحاول‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الأوّل‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

ولم‭ ‬تخسر‭ ‬النجمة‭ ‬الصينية‭ ‬الصاعدة‭ ‬والبالغة‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬أية‭ ‬مجموعة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وبلغت‭ ‬ثاني‭ ‬نهائي‭ ‬لها‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الإيطالية‭ ‬جازمين‭ ‬باوليني‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬السبت‭.‬

ضربت‭ ‬جانغ‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬خامس‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬اللاعبات‭ ‬العشر‭ ‬الأوليات،‭ ‬عندما‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬خمسة‭ ‬إرسالات‭ ‬ساحقة‭ ‬ضد‭ ‬باوليني‭ ‬وخسرت‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬75‭ ‬دقيقة‭.‬

لكن‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصنفة‭ ‬24‭ ‬عالمياً‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تشعر‭ ‬بأن‭ ‬عليها‭ ‬تحسين‭ ‬إرسالها،‭ ‬عندما‭ ‬تواجه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬التشيكية‭ ‬كرايتشيكوفا‭ ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬2021‭ ‬‮«‬شعرت‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬بمقدوري‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل،‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬إرسالي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬جنغ‭ ‬أحرزت‭ ‬أولى‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬باليرمو‭ ‬الإيطالية‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬وبلغت‭ ‬أول‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

تابعت‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬بشراسة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬بلغت‭ ‬كرايتشيكوفا‭ ‬النهائي‭ ‬الرابع‭ ‬لها‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬بعدما‭ ‬عاقبت‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثامنة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬0‭.‬

أحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬ألقاب‭ ‬دبي‭ ‬وسان‭ ‬دييغو‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬وتملك‭ ‬فرصة‭ ‬إضافة‭ ‬الثالث‭ ‬بعدما‭ ‬أقصت‭ ‬كاساتكينا‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬أربع‭

‬مواجهات‭.‬

قالت‭ ‬التشيكية‭ ‬المصنفة‭ ‬18‭ ‬عالمياً‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬لعبها،‭ ‬لأني‭ ‬لم‭ ‬أواجهها‭ ‬سابقاً،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬ينتظرني‭. ‬الأمر‭ ‬يختلف‭ ‬عندما‭ ‬تضرب‭ ‬الكرات‭ ‬الحقيقية‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‮»‬‭.‬



