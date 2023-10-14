هوركاتش شق طريقه بسهولة ليلاقي روبليف

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): شقّ البولندي هوبرت هوركاتش طريقه بسهولة نحو نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-3 و6-4 أمس السبت في نصف النهائي. وارسل البولندي المصنف 17 عالمياً 14 إرسالاً ساحقاً، وضرب موعداً مع الروسي أندري روبليف السابع عالمياً والذي تغلب على البلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر 7-6 (9-7) و6-3.
ورضخ كوردا، المصنف 26 والذي كان يخوض أول نصف نهائي في دورات الماسترز، أمام وابل من ضربات البولندي.
لم يواجه الفائز البالغ 26 عاماً أي كرة لكسر ارساله الصاروخي، فحسم المباراة من كرته الثانية بعد 77 دقيقة.
قال هوركاتش المتوّج بلقب ست دورات بينها واحدة في الماسترز عام 2021 في ميامي «سيب خصم قوي حقاً، ويتمتع بردود رائعة، لذا عليك أن تكون جيداً امامه وإلا يستفيد من ضرباتك».
وعن ضربه 77 إرسالاً حتى الآن في الدورة، بينها 14 في نصف النهائي، قال هوركاتش البالغ طوله 1.96 م «هذا شيء كبير لي».
وأضاف البولندي الذي سيخوض ثالث نهائي في بطولة الماسترز التي خسر لقبها في كندا 2022 «من الهام جداً ان تحسم النقاط على ارسالك، وإذا كنت أرسل بقوة فهذا يضع الضغط على خصمي الذي يضطر للارسال بقوة بدوره».
وهي المرة الثالثة التي التقى فيها هوركاتش وكوردا بعد الاولى في نهائي دورة ديلراي بيتش الأميركية عام 2021 عندما فاز البولندي 6-3 و6-3، والثانية في ثمن نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي عندما فاز الأميركي، نجل اللاعب التشيكي السابق بيتر كوردا، 3-6 و6-3 و6-2 و1-6 و7-6 (9-7).
روبليف يتأهل
وفي المباراة الثانية، تابع روبليف، الوحيد بين العشرة الاوائل الذي بقي في المنافسة في الدورة بعد مفاجآت عدة ادت إلى خروج ابرز المصنفين العالميين في مقدمتهم الاسباني كارلوس ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب، مشواره الرائع في الدورة وأنهى مغامرة ديميتروف التاسع عشر عالميا والذي كان يمني النفس بالظفر بلقبه الاول منذ 6 أعوام.
وفرض التعادل نفسه في المجموعة الاولى حتى الشوط العاشر (5-5)، قبل أن ينجح روبليف في كسر إرسال البلغاري ويتقدم 6-5، لكن الأخير رد التحية مباشرة مدركا التعادل 6-6 وفارضا شوطا فاصلا حسمه الروسي في صالحه 9-8.
واستهل ديميتروف المجموعة الثانية بقوة وكسر إرسال روبليف في الشوط الأوّل وتقدم 1-0 ثم 2-0، لكن الروسي رد التحية في الشوط الرابع وأدرك التعادل 2-2، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط السادس وتقدم 4-2 حتى أنهى المجموعة في صالحه 6-3 والمباراة في ساعة و50 دقيقة.
وهو الفوز الرابع لروبليف على ديميتروف في سبع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن آخرها كان في ثمن نهائي دورة فيينا العام الماضي عندما فاز البلغاري 6-3 و6-4 وثأر لخسارته امام الروسي 5-7 و2-6 في ربع نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية في العام ذاته.
وسيحاول روبليف (25 عاماً) الفوز بلقبه الثاني في دورات ماسترز الالف نقطة بعد الاول في مونتي كارلو الربيع الماضي.
ويتعادل اللاعبان في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، حيث كسب البولندي الاوليين في دور الـ32 لدورة روما لماسترز الالف نقطة عام 2020 ونصف نهائي دورة ميامي للماسترز أيضا عام 2021 عندما توج باللقب، ورد روبليف بكسبه مواجهتيهما عام 2022 في نصف نهائي دورة دبي الإماراتية وثمن نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز.
ويرصد روبليف اللقب الـ15 في مسيرته الاحترافية والثالث هذا العام بعد مونتي كارلو وباشتاد السويدية.
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