هوركاتش شق طريقه بسهولة ليلاقي روبليف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شقّ‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬طريقه‭ ‬بسهولة‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأميركي‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وارسل‭ ‬البولندي‭ ‬المصنف‭ ‬17‭ ‬عالمياً‭ ‬14‭ ‬إرسالاً‭ ‬ساحقاً،‭ ‬وضرب‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬السابع‭ ‬عالمياً‭ ‬والذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬7‭-‬6‭ (‬9-7‭) ‬و6‭-‬3‭.‬

ورضخ‭ ‬كوردا،‭ ‬المصنف‭ ‬26‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يخوض‭ ‬أول‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز،‭ ‬أمام‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬البولندي‭.‬

لم‭ ‬يواجه‭ ‬الفائز‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬أي‭ ‬كرة‭ ‬لكسر‭ ‬ارساله‭ ‬الصاروخي،‭ ‬فحسم‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬كرته‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬77‭ ‬دقيقة‭.‬

قال‭ ‬هوركاتش‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬ست‭ ‬دورات‭ ‬بينها‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الماسترز‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬‮«‬سيب‭ ‬خصم‭ ‬قوي‭ ‬حقاً،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بردود‭ ‬رائعة،‭ ‬لذا‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جيداً‭ ‬امامه‭ ‬وإلا‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬ضرباتك‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬ضربه‭ ‬77‭ ‬إرسالاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بينها‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬قال‭ ‬هوركاتش‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬96‭ ‬م‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬كبير‭ ‬لي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البولندي‭ ‬الذي‭ ‬سيخوض‭ ‬ثالث‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬التي‭ ‬خسر‭ ‬لقبها‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬2022‭ ‬‮«‬من‭ ‬الهام‭ ‬جداً‭ ‬ان‭ ‬تحسم‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬ارسالك،‭ ‬وإذا‭ ‬كنت‭ ‬أرسل‭ ‬بقوة‭ ‬فهذا‭ ‬يضع‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬خصمي‭ ‬الذي‭ ‬يضطر‭ ‬للارسال‭ ‬بقوة‭ ‬بدوره‮»‬‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬التقى‭ ‬فيها‭ ‬هوركاتش‭ ‬وكوردا‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ديلراي‭ ‬بيتش‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬البولندي‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬استراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬الأميركي،‭ ‬نجل‭ ‬اللاعب‭ ‬التشيكي‭ ‬السابق‭ ‬بيتر‭ ‬كوردا،‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و1‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬9-7‭).‬

روبليف‭ ‬يتأهل

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬تابع‭ ‬روبليف،‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬العشرة‭ ‬الاوائل‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بعد‭ ‬مفاجآت‭ ‬عدة‭ ‬ادت‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬ابرز‭ ‬المصنفين‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬والروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مشواره‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وأنهى‭ ‬مغامرة‭ ‬ديميتروف‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬عالميا‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بالظفر‭ ‬بلقبه‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬6‭ ‬أعوام‭.‬

وفرض‭ ‬التعادل‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬حتى‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ (‬5-5‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬البلغاري‭ ‬ويتقدم‭ ‬6‭-‬5،‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬رد‭ ‬التحية‭ ‬مباشرة‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬6‭-‬6‭ ‬وفارضا‭ ‬شوطا‭ ‬فاصلا‭ ‬حسمه‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬9‭-‬8‭.‬

واستهل‭ ‬ديميتروف‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بقوة‭ ‬وكسر‭ ‬إرسال‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأوّل‭ ‬وتقدم‭ ‬1‭-‬0‭ ‬ثم‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬لكن‭ ‬الروسي‭ ‬رد‭ ‬التحية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬ثم‭ ‬فعلها‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬وتقدم‭ ‬4‭-‬2‭ ‬حتى‭ ‬أنهى‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ ‬6-3‭ ‬والمباراة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و50‭ ‬دقيقة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬لروبليف‭ ‬على‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬آخرها‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬فيينا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬البلغاري‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬وثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬امام‭ ‬الروسي‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭.‬

وسيحاول‭ ‬روبليف‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬الفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬ماسترز‭ ‬الالف‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬الربيع‭ ‬الماضي‭.‬

ويتعادل‭ ‬اللاعبان‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬كسب‭ ‬البولندي‭ ‬الاوليين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لدورة‭ ‬روما‭ ‬لماسترز‭ ‬الالف‭ ‬نقطة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ونصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬ميامي‭ ‬للماسترز‭ ‬أيضا‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬توج‭ ‬باللقب،‭ ‬ورد‭ ‬روبليف‭ ‬بكسبه‭ ‬مواجهتيهما‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬وثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬للماسترز‭.‬

ويرصد‭ ‬روبليف‭ ‬اللقب‭ ‬الـ15‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬والثالث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬مونتي‭ ‬كارلو‭ ‬وباشتاد‭ ‬السويدية‭.‬