ليف جولف و((العون)) يطلقان مبادرة لدعم المجتمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة - (واس): أطلقت ليف جولف وروشن السعودي مبادرة Potential Unleashed »» بالتعاون مع مركز العون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق أثر إيجابي مستدام لدعم المجتمع المحلي في الدول التي تحتضن جميع بطولات ليف جولف حول العالم.
وقدم خلال هذه المبادرة اللاعبان السويدي هينريك ستينسون والأمريكي جيسون كوكراك حصة تدريبية لمجموعة من أطفال وشباب مركز العون، وذلك خلال زيارتهم لملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالتزامن مع بطولة ليف جولف التي يشارك بها 48 لاعبًا من نخبة لاعبي الجولف عالميًا.
وأكد مدير المسؤولية الاجتماعية في مجموعة روشن محمد عاشور أن مجموعة روشن تفخر من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية «يحييك» بالمشاركة في دعم مبادرة « LIV - Ability » مع ليف جولف، مشيراً إلى أن مشاركة المحترفين من نجوم دوري ليف جولف ومساهمتهم ونقل خبراتهم للأطفال والتفاعل معهم هو أمر محفز فعلًا، مضيفاً أن رؤية ردود الأفعال الحماسية من الأطفال لا تقدّر بثمن، وهذه هي البداية المثلى لشهور قادمة من الدعم المستمر.
من جانبه بيّن الأمريكي ستينسون بعد الحصة التدريبية أنّ منح هؤلاء الأطفال والشباب الفرصة لتجربة رياضة الجولف والتواجد على أرضية الملعب والقيام بأنشطة رياضية هنا في رويال غرينز هو أمر رائع ولا سيما أن المشاركة والمساهمة المجتمعية تعدان جزءًا محوريًا بالنسبة لرياضة الجولف.
MENAFN14102023000055011008ID1107241092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.