ليف جولف و((العون)) يطلقان مبادرة لدعم المجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬واس‭): ‬أطلقت‭ ‬ليف‭ ‬جولف‭ ‬وروشن‭ ‬السعودي‭ ‬مبادرة‭ ‬ Potential ‭ ‬ Unleashed ‮»»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬العون‭ ‬لتمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬مستدام‭ ‬لدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬جميع‭ ‬بطولات‭ ‬ليف‭ ‬جولف‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وقدم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬اللاعبان‭ ‬السويدي‭ ‬هينريك‭ ‬ستينسون‭ ‬والأمريكي‭ ‬جيسون‭ ‬كوكراك‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬وشباب‭ ‬مركز‭ ‬العون،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارتهم‭ ‬لملعب‭ ‬نادي‭ ‬رويال‭ ‬غرينز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬ليف‭ ‬جولف‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬بها‭ ‬48‭ ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬عالميًا‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬مدير‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬روشن‭ ‬محمد‭ ‬عاشور‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬روشن‭ ‬تفخر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬‮«‬يحييك‮»‬‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬ LIV ‭-‬ Ability ‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ليف‭ ‬جولف،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المحترفين‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬ليف‭ ‬جولف‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬ونقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬للأطفال‭ ‬والتفاعل‭ ‬معهم‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬محفز‭ ‬فعلًا،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬الحماسية‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬لا‭ ‬تقدّر‭ ‬بثمن،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬البداية‭ ‬المثلى‭ ‬لشهور‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬بيّن‭ ‬الأمريكي‭ ‬ستينسون‭ ‬بعد‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬أنّ‭ ‬منح‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬والتواجد‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬والقيام‭ ‬بأنشطة‭ ‬رياضية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬رويال‭ ‬غرينز‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬والمساهمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬تعدان‭ ‬جزءًا‭ ‬محوريًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لرياضة‭ ‬الجولف‭.‬



