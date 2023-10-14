سانابريا ينفي اتهامه ((بالبصق)) على ميسي‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نفى‭ ‬أنطونيو‭ ‬سانابريا،‭ ‬مهاجم‭ ‬تورينو‭ ‬ومنتخب‭ ‬باراغواي،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬بصق‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي،‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬شاكيًا‭ ‬تلقيه‭ ‬‮«‬تهديدات‭ ‬كثيرة‮»‬‭.‬

سانابريا‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬كتب‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬مُرغم‭ ‬على‭ ‬إنكار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وبرّر‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬أسرته‭ ‬‮«‬متأثرة‭ ‬و‭(‬تلقيه‭) ‬تهديدات‭ ‬كثيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬إطلاقاً‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أفعل‭ ‬أبداً‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬مشابه‭ ‬إزاء‭ ‬أي‭ ‬زميل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الاحترام‮»‬‭.‬

وتساءل‭: ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬المثال‭ ‬الذي‭ ‬سأعطيه‭ ‬لابنتَيّ‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬فعلاً‭ ‬كهذا؟‭ ‬أنصحكم‭ ‬بمشاهدة‭ ‬كل‭ ‬الصور‮»‬‭ ‬للحادث‭.‬