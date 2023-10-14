سانابريا ينفي اتهامه ((بالبصق)) على ميسي‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نفى أنطونيو سانابريا، مهاجم تورينو ومنتخب باراغواي، أن يكون قد بصق على الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2026، شاكيًا تلقيه «تهديدات كثيرة».
سانابريا (27 عاماً) كتب على «إنستغرام»: «أشعر بأنني مُرغم على إنكار ما حدث الليلة الماضية».
وبرّر ذلك بأن أسرته «متأثرة و(تلقيه) تهديدات كثيرة نتيجة أمر لم يحدث إطلاقاً». وأضاف: «لن أفعل أبداً أي شيء مشابه إزاء أي زميل أو أي شخص، من باب الاحترام».
وتساءل: «ما هو المثال الذي سأعطيه لابنتَيّ إذا ارتكبت فعلاً كهذا؟ أنصحكم بمشاهدة كل الصور» للحادث.
MENAFN14102023000055011008ID1107241091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.