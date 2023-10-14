ساوثغيت ينتقد صيحات الاستهجان ضد هندرسون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن،‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتقد‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬مدرّب‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬جماهير‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬صيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون،‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الودي‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬1-0‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬

وعبّر‭ ‬ساوثغيت‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬الإساءة‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬خلد‭ ‬إلى‭ ‬الراحة،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تابعها‭ ‬نحو‭ ‬ثمانين‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭. ‬

وأثير‭ ‬جدل‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬هندرسون،‭ ‬المنتقل‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬براتب‭ ‬ضخم‭ ‬مقدّر‭ ‬بـ915‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أسبوعياً،‭ ‬إذ‭ ‬طالته‭ ‬انتقادات‭ ‬بخذلان‭ ‬مجتمع‭ ‬المثليين‭ ‬بعدما‭ ‬عبّر‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬دعمهم،‭ ‬فيما‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬محظورة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬

وأشرك‭ ‬ساوثغيت‭ ‬تشكيلة‭ ‬رديفة‭ ‬مفضلا‭ ‬إراحة‭ ‬أغلب‭ ‬عناصره‭ ‬الأساسية‭ ‬كونه‭ ‬تنتظره‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬العجوز،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬يمني‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬النفس‭ ‬بحسم‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائيات‭. ‬

قال‭ ‬مدرّب‭ ‬إنكلترا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬ذلك‭ ‬حقاً‭. ‬لقد‭ ‬خاض‭ ‬79‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬إنكلترا،‭ ‬التزامه‭ ‬وما‭ ‬قدّمه‭ ‬لإنكلترا‭ ‬استثنائيان‮»‬‭. ‬

تابع‭ ‬‮«‬دوره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭. ‬هو‭ ‬نموذج‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬احترافه‮»‬‭. ‬

أردف‭ ‬‮«‬أعرف‭ ‬سبب‭ ‬الصيحات،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتحدى‭ ‬المنطق‭. ‬أنا‭ ‬معجب‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يُصدّق‭ ‬بالأخلاق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشوبها‭ ‬شائبة‭ ‬لكل‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭. ‬



