يويفا يعاقب ليجيا وارسو بسبب العنف في مباراة الكمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ (‬سويسرا‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬ليجيا‭ ‬وارسو‭ ‬البولندي‭ ‬بسبب‭ ‬أحداث‭ ‬العنف،‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬الكمار‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأعلن‭ ‬يويفا‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬بقيمة‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬على‭ ‬ليجيا‭ ‬البولندي‭ ‬مع‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭ ‬لمشجعيه‭ ‬للمباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬بدوري‭ ‬المؤتمر،‭ ‬والمقررة‭ ‬أمام‭ ‬زرينيسكي‭ ‬موستار‭ ‬من‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬العقوبة‭ ‬بسبب‭ ‬شغب‭ ‬جماهير‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬فريق‭ ‬الكمار‭ ‬1‭ / ‬صفر‭.‬

وذكر‭ ‬يويفا‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬التحقيقات‭ ‬الجارية‭ ‬بشأن‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مشجعون‭ ‬لفريق‭ ‬ليجيا‭ ‬قد‭ ‬اقتحموا‭ ‬بوابة‭ ‬الدخول‭ ‬واستخدموا‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬وشرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب،‭ ‬وقد‭ ‬سقط‭ ‬أحد‭ ‬الضباط‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي،‭ ‬واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭.‬

كذلك‭ ‬انتزع‭ ‬المشجعون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الهراوات‭ ‬وعبوات‭ ‬رذاذ‭ ‬الفلفل‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬ودخل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬الاستاد‭ ‬دون‭ ‬تذاكر‭ ‬ودون‭ ‬الخضوع‭ ‬للتفتيش‭.‬

وجرى‭ ‬احتجاز‭ ‬لاعبي‭ ‬ليجيا‭ ‬وارسو‭ ‬رادوفان‭ ‬بانكوف‭ ‬وجوزويه‭ ‬بيسكويرا‭ ‬إثر‭ ‬دخولهما‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وخضعا‭ ‬للاستجواب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهما‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأثارت‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬ضجة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬السياسية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البولندي‭ ‬ماتيوش‭ ‬مورافسكي‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬وجهت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البولندية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬عاجلة‭ ‬لبحث‭ ‬أحداث‭ ‬الليلة‭. ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬البولنديين‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البولندية‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬مقبولا‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬المشجعين‭ ‬واللاعبين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬البولنديين‭ ‬كانوا‭ ‬‮«‬ضحايا‭ ‬لعنف‭ ‬جسدي‭ ‬ولفظي‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬روايات‭ ‬الضحايا،‭ ‬فإن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬عمدة‭ ‬الكمار‭ ‬والشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬مشبعة‭ ‬بالتحيز‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬استدعت‭ ‬دافني‭ ‬بيرجسما‭ ‬سفيرة‭ ‬هولندا‭ ‬لدى‭ ‬بولندا‭.‬