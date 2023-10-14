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دوي صافرات الإنذار في الجولان وعلى الحدود الشمالية قرب لبنان

10/14/2023 7:10:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر مساء اليوم السبت بدوي صافرات الإنذار في الجولان وعلى الحدود الشمالية قرب لبنان.

روسيا اليوم

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