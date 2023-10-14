الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من القدس
التاريخ
10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابة من القدس المحتلة.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة الجامعية شادن قوس، أثناء عودتها لمنزل عائلتها في البلدة القديمة، بمدينة القدس.
وفا
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