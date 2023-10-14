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الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من القدس

10/14/2023 7:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابة من القدس المحتلة.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة الجامعية شادن قوس، أثناء عودتها لمنزل عائلتها في البلدة القديمة، بمدينة القدس.

وفا

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